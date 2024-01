Via della Pietra, viavai sospetto, poi l'inseguimento: trovati con 4 kg di cocaina e 20mila euro

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Avevano in casa quattro chili di cocaina, 1,5 di marijuana e 20mila euro in contanti. Per questo due albanesi di 22 e 28 anni, entrambi incensurati, ieri sono stati arrestati e portati in carcere dalla Squadra mobile di Bologna. Ricostruendo la vicenda, la Questura spiega che "da diversi giorni gli agenti della Sezione Contrasto alla criminalità diffusa seguivano i due", visto che era stato segnalato "uno strano andirivieni in un appartamento in via Della Pietra".

Nella tarda mattinata di ieri, i poliziotti hanno notato "un ragazzo uscire dall'appartamento, per poi recarsi in via Emilia Ponente dopo aver preso un autobus". Alle 14, poi, è stato visto entrare nell'abitazione un giovane albanese, che poco dopo "è uscito con fare sospetto ed è salito su un'auto", ma quando gli agenti hanno deciso di controllarlo ha investito due poliziotti ed è scappato.

Dopo un inseguimento durato alcuni chilometri in direzione San Lazzaro, nel corso del quale il giovane "si era disfatto di un mazzo di chiavi e di un po' di droga", all'altezza dell'uscita 5 della tangenziale l'auto è stata bloccata. Nel frattempo, altri poliziotti sono rimasti nei pressi dell'abitazione, vedendo arrivare, poco dopo, il ragazzo che era già passato di lì nella tarda mattinata.

Il giovane è stato subito controllato, e contemporaneamente è stato perquisito l'appartamento, dove sono stati trovati i 5,5 chili di droga, che se fosse stata venduta al dettaglio avrebbe fruttato "oltre 400.000 euro", e i 20.000 euro in contanti. Inevitabile, a quel punto, l'arresto dei due albanesi, che sono poi stati portati in carcere.