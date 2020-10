Accerchiato e derubato in via del Lavoro, poi le minacce a una donna

"Fatti gli affari tuoi che hai due figli piccoli” avrebbero detto a una donna, che aveva preso le difese di un ragazzo. E' successo ieri 6 ottobre, quando i militari del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 45enne italiano in via del Lavoro.

Da quanto ricostruito dai carabinieri, al 112 era arrivata la richiesta di aiuto di un 22enne, cittadino guineano, che riferiva di essere stato accerchiato da cinque persone che pretendevano di impossessarsi della sua bicicletta pieghevole. Alla vista del giovane in difficoltà, una passante, cittadina russa, che si trovava in compagnia dei suoi figli, si è avvicinata per difenderlo e sarebbe stata minacciata.

L'epilogo: uno dei ladri è riuscito a portare via la bici e si è allontanato, mentre un altro componente del gruppetto, è stato individuato dai militari e arrestato.

Sempre nella giornata di ieri, in Piazza Aldrovandi, un altro ragazzo è stato derubato e preso a pugni.