Palpeggia una donna in pieno centro poi prende il bus: è recidivo

Il 43enne italiano denunciato dalla polizia per violenza sessuale, la sera del 26 ottobre, è recidivo, infatti era già stato condannato per lo stesso reato. E' accaduto poco prima delle 20, in via Rizzoli, quando una 30enne che attendeva un'amica davanti a una banca ha chiamato il 113.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, la donna ha raccontato di essere stata palpeggiata da un uomo che subito dopo era salito sul bus della linea 27b. Il mezzo è stato raggiunto e fermato dalla volante tra Piazza VIII Agosto e via Indipendenza.

L'uomo, italiano, è stato identificato, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima che più tardi lo ha riconosciuto negli uffici della questura.