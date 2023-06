Via Saffi chiusa, Lepore: "Capisco i disagi, ma meglio finire prima" | VIDEO

Bisogna "stringere i denti tutti quanti", dice il sindaco Matteo Lepore, rivolgendosi in primo luogo ai residenti di via Saffi (chiusa da ieri per il per il cantiere straordinario per la copertura sul torrente Ravone così da evitare nuovi allagamenti), ma anche ai cittadini che subiscono i rallentamenti del traffico in quella zona. "Comprendo le preoccupazioni", spiega Lepore, però "occorreva anticipare i lavori del tram per evitare che una nuova esondazione del Ravone possa causare problemi alla collettività, in particolare a quegli stessi negozianti e a quei residenti" già colpiti in occasione del maltempo di maggio. Quindi, "capisco quindi i disagi, ma dobbiamo stringere i denti tutti quanti", l'invito del sindaco, che è al lavoro con l'assessore al Commercio Luisa Guidone per quanto riguarda i sostegni economici ai commercianti delle vie coinvolte dai cantieri del tram. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è di terminare i lavori in via Saffi entro settembre. "Avremmo potuto fare i lavori a gennaio, lasciando aperta la strada, invece ho preferito assumermi la responsabilità di farli quest'estate, chiudendo la strada, perché così arrechiamo meno danni. Facciamo prima e meglio. E questo credo sia importante", conclude Lepore.

Le modifiche al traffico

Via Saffi sarà interrotta tra l’incrocio con via Vittorio Veneto e via Malvasia e il civico 63, subito dopo l’incrocio con via del Chiù. Per tutti i veicoli che procedono su via Saffi in direzione periferia, è istituito l'obbligo di svolta a destra in via San Pio V, eccetto i residenti e gli accedenti alle proprietà e attività commerciali nel tratto di via Saffi fino al civico 63 e in via della Secchia. Da via San Pio V il traffico privato potrà immettersi su via Malvasia solo in direzione via Casarini, mentre è corsia preferenziale riservata ai bus il tratto che svolta a sinistra per immettersi su Malvasia e tornare su via Saffi. Su via San Pio V verrà collocata anche una fermata bus provvisoria al civico 5/b e due stalli per disabili al civico 13 e sarà vietata la sosta sul lato civici dispari nel tratto compreso tra via Ghisiliera e via Malvasia.

Via Malvasia sarà a senso unico di marcia per i veicoli a motore in direzione da via San Pio V a via Saffi, mentre le biciclette potranno percorrere via Malvasia in senso opposto, solo nel tratto da via Saffi a via del Chiù, su pista ciclabile riservata. Via del Chiù sarà chiusa all'incrocio con via Saffi con entrata e uscita lato via Ghisiliera.

Per consentire l’accesso veicolare ai residenti in via Saffi nel tratto tra via Vittorio Veneto e via Montello e nella stessa via Montello, i soli residenti provenienti da via Vittorio Veneto potranno svoltare a destra su via Saffi in direzione centro fino a via Montello.

Le deviazioni dei bus

I bus che percorrono via Saffi in direzione periferia verranno deviati su via San Pio V e via Malvasia e da qui rientreranno su via Saffi, mentre i bus in direzione centro saranno deviati su via Vittorio Veneto, proseguendo poi su via Sabotino verso i viali. Chiusa anche la preferenziale dall'incrocio con via Vittorio Veneto a Porta San Felice. Per informazioni puntuali sulle deviazioni del trasporto pubblico, consultare la pagina dedicata del sito Tper: https://www.tper.it/lavori- saffi-estate-2023

Via Saffi chiusa: le strade alternative

In questo VIDEO I percorsi alternativi consigliati.

Per raggiungere via Emilia Ponente nel tratto da via Timavo verso l'Ospedale Maggiore e via Prati di Caprara ai veicoli che provengono da viale Aldini, si consiglia di procedere verso via Saragozza, svoltare a destra in via Irma bandiera e proseguire in via Montefiorino e via Timavo fino all'incrocio con via Saffi.



Per raggiungere via Saffi nel tratto da via Malvasia a via Timavo e via Emilia Ponente nel tratto da via Timavo verso l'Ospedale Maggiore e via Prati di Caprara: