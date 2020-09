Rumori dalla strada: scoperta occupazione di una abitazione Acer

Si sono lasciati guidare dai forti rumori che avvenivano dall'esterno dell'abitazione, fino a trovarne il motivo. Cinque denuce per occupazione e un sequestro di droga da parte dell'ufficio prevenzione crimine della polizia, intervenuta in via dello scalo a notte fonda in una palazzina Acer.

Gli agenti hanno trovato cinque giovani dentro un appartamento al primo piano del palazzo, seguendo i rumori: all'altezza del'uscio dell'abitazione vi erano calcinacci caduti di recente, ma la porta era chiusa dall'interno. una volta riusciti a entrare i poliziotti hanno individuato il gruppo, che dentro l'alloggio aveva portato anche il necessario, come materassi e zaini.

In base ai primi accertamenti sembra che l'appartamento in questione fosse disabitato ma da non molto tempo: il vecchio inquilino era morto da qualche tempo.

Attorno al palazzo poi, durante una ispezione, gli stessi agenti hanno rinvenuto, in corrispondenza delle finestre dell'alloggio in questione anche un involucro con all'iterno circa 24 grammi di cocaina, sequestrata a carico di ignoti. Sequestrati anche alcuni arnesi, forse utilizzati per entrare dentro l'appartamento popolare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I cinque, tutti giovani e cittadini di diverse nazionalità, sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici e danneggiamento aggravato in concorso.