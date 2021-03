Scandellara, ruba nell'asilo nido: arrestato 36enne

Alla vista della volante, è uscito e ha tentato la fuga scavalcando la recinzione della struttura. E' accaduto ieri, 5 marzo, intorno alle 21, quando la Polizia ha ricevuto una segnalazione da parte di un vigilante di un asilo nido di via Scabdellara.

Gli agenti, arrivati in forze, hanno circondato la struttura e hanno individuato un uomo che si aggirava all interno dell'edificio con una torcia e che, alla loro vista, è uscito immediatamente e ha tentato la fuga scavalcando la recinzione della struttura.

Si tratta di A.Z., cittadino marocchino di 36 anni, che è stato immediatamente bloccato, e che aveva forzato una porta-finestra dell asilo, introducendosi nei locali dove aveva raccolto vario materiale all'interno di un grande sacco nero. L'uomo, già pregiudicato e irregolare, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato. Il processo per direttissima è previsto per la giornata di oggi.