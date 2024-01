Lancia telefono e portafoglio per evitare i controlli: pusher nei guai

I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno denunciato e segnalato alla Procura della Repubblica e alla Prefettura di Bologna, un pregiudicato 27enne di origine nigeriana, in Italia senza fissa dimora, e un 53enne italiano, originario del sud Italia, incensurato.

Il 27enne, spacciatore, è accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio mentre il secondo, l’acquirente, è stato segnalato come assuntore di sostanze.

È successo verso le ore 17:45 circa del 30 gennaio, quando una pattuglia ha notato il 27enne vicino a un furgone in sosta in via Tibaldi, che ha tentato di cedere un involucro al conducente del veicolo; accortosi della presenza dei militari, lo ha gettato per terra ed è fuggito.

Inseguito da un carabiniere, è stato raggiunto e bloccato. Per evitare la perqusizione e l'identificazione ha lanciato in il telefono cellulare e il portafoglio, infine è stato denunciato, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

La droga (7.4 grammi di Marijuana) e il denaro (315 euro suddivisi in banconote di vario taglio) sono stati sequestrati.