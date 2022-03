Viale Togliatti, si accascia in strada: forse un malore la causa

Potrebbe essersi trattato di un malore. Ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato un 73enne a essere ricoverato in Rianimazione e prognosi riservata al Maggiore di Bologna, dopo che alcuni passanti hanno visto l'uomo accasciarsi improvvisamente l'altra mattina, poco prima del ponte di Viale Togliatti.

Ricostruiti gli eventi, i carabinieri hanno accertato che il signore avrebbe già avuto un momento di mancamento prima che lo stesso fosse soccorso da alcuni automobilisti, e poi dal 118. Poco prima infatti era stata una guardia giurata ad allertare il 118, indicando il signore caduto a terra.

Potrebbe essere stata questa caduta o uno stato di salute pregresso, a provocare il malore successivo. In un primo momento s era pensato a un gesto violento, ma questa ipotesi è stata via via scartata mano a mano che sono emersi gli elementi. Il 73enne si trova ancora ricoverato in ospedale, in condizioni gravi.