Casteldebole vede verde: ecco i nuovi progetti sostenibili di Villa Ranuzzi e Bellombra

Villa Ranuzzi, Casa Residenza Anziani di Casteldebole, annuncia un nuovo investimento green con la piantumazione di molti alberi. "Centinaia di piante e alberi piantati, destinati ad essere il nuovo polmone verde di Casteldebole. Più di 300 alberi - attualmente di piccole dimensioni - sono stati piantati nei pressi della residenza, in linea con il Piano green della Regione Emilia-Romagna condiviso con il Comune di Bologna al fine di aumentare le aree verdi, migliorare il microclima e contribuire al disinquinamento globale".

Un intervento per oltre 200mila euro che risponde all’appello “Mettiamo Radici per il futuro” e al progetto voluto dal Presidente Stefano Bonaccini che prevede da qui ai prossimi anni la piantumazione di 4,5 milioni di nuovi alberi.

"Nell’area in cui sorge Villa Ranuzzi, esattamente in un terreno di circa un ettaro e mezzo, sono state piantate le essenze - querce, tigli, frassini, carpini, tiglio, nocciolo, corniolo, cercis - che hanno capacità di assorbire CO2 oltre ad essere profumate così da rendere piacevole passeggiare tra viale e aiuole. Altro importante e recente investimento riguarda il rifacimento dell’ex-stradello, posto a fianco della Ranuzzina, fino a qualche tempo fa in terra battuta e impraticabile, oggi riasfaltato, ciclabile e pedonale".

"La sistemazione dello stradello è stata un’opera finanziata dall’Ospedale Villa Bellombra con l’aggiunta di illuminazione e recinzione per aumentare i livelli di sicurezza per i pedoni. Sono state fatte operazioni di livellamento con l’utilizzo di asfalto drenante al fine di non impermeabilizzare i terreni circostanti. I progetti ambiziosi in località Casteldebole toccano il punto più alto proprio con la costruzione – in corso - della nuova Villa Bellombra, complesso ospedaliero altamente tecnologico specializzato in riabilitazione neurologica e ortopedica, oggi un cantiere all’ attivo. La consegna avverrà entro il 2022".

Un investimento trasformato in opera architettonica da Ing. Ferrari S.p.A. per garantire una sanità al passo con i tempi e i bisogni di salute. Il Progetto Urbanistico e Architettonico è di GBA Studio - Gianluca Brini Architetto, mentre la Direzione dei Lavori è affidata all’Ing. Giovanni Righi.