Viola il divieto di avvicinamento per maltrattamenti, arrestato 29enne

Lo scorso agosto aveva già ricevuto la misura di allontanamento da casa e il divieto di avvicinarsi alla ex compagna, domiciliata a Bologna, che lo aveva denunciato per maltrattamenti. Nonostante questo, l'uomo, 29enne e anche lui domiciliato nel capoluogo, non rispettava la prescrizione e continuava a tenere comportamenti violenti e prevaricanti nei confronti della donna che intanto era stata affidata a una struttura protetta.

È scattata così l'indagine del reparto di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale, che, dopo l'atto di custodia cautelare emesso dall'Autorità Giudiziaria, si è messa alla ricerca del 29enne. L'attività investigativa ha portato nei giorni scorsi all'arresto dell'uomo: dopo la notifica del provvedimento, è stato arrestato e portato in carcere.