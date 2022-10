Violenza sessuale sulla dipendente: condannato dirigente di banca

E' stato condannato in primo grado a tre anni e due mesi di reclusione un 46enne, ex dirigente di una nota banca della città, per avere in più occasioni approfittato sessualmente di una giovane donna, dipendente della banca stessa, nei locali della filiale. A darne notizia è l'agenzia Ansa.

La sentenza è stata emessa dai giudici in sede collegiale e l'accusa di violenza sessuale ha fatto riferimento a tre episodi, consumatisi tutti tra il 25 e il 27 novembre del 2019, poco prima dell'esplosione della pandemia.

Una condanna, quella all'ex dirigente, che supera le stesse richieste della procura. Nella sua requisitoria infatti, il pm Nicola Scalabrini aveva chiesto una condanna a due anni e otto mesi. Nel dispositivo i giudici hanno anche condannato il reo al pagamento di una provvisionale per un totale di 15mila euro in favore della vittima, quest'ultima assistita dall'avvocato Gianluca Belluomini.