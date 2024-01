Violenza sessuale su una ventenne: coetaneo arrestato

È una storia drammatica quella raccontata da una ragazza di venti anni alla Polfer di Bologna. La mattina del 30 gennaio, la ventenne si è presentata negli uffici della polizia per denunciare una violenza sessuale subita. Il presunto colpevole, un ragazzo straniero di 21 anni già gravato di alcuni precedenti, è stato in seguito arrestato e accompagnato in carcere.

Il racconto della giovane inizia la sera del 29 gennaio, quando conosce un suo coetaneo in un bar in zona stazione. Dopo la serata passata insieme, il ragazzo le chiede di andare nella propria abitazione. Quindi i due giovani prendono un taxi insieme fino ad un casolare diroccato nella periferia di Bologna. Qui, il 21enne chiede alla ragazza di avere un rapporto sessuale, ma al suo secco ‘no’ il giovane la costringe, con violenza e minacce, a subire almeno tre rapporti sessuali contro la sua volontà. Dopo diverse ore la ragazza, con una scusa, riesce a lasciare il casolare e a salire su un autobus, scendendo alla stazione centrale.

Qui si è rivolta alla polizia, raccontando la vicenda e fornendo alcuni dettagli sul ragazzo che aveva abusato di lei. Purtroppo, la ragazza non ha saputo indicare il punto preciso del casolare e per questo gli agenti decidono di ripercorrere a ritroso tutto il tragitto del bus. Rintracciato il casolare, la polizia fa irruzione, trovando all’interno dello stabile un ragazzo corrispondente alla descrizione fornita dalla ventenne. Il giovane tenta la fuga da una finestra, ma sotto di essa trova appostati altri agenti di polizia, che con fatica riescono infine a bloccarlo e a portarlo negli uffici della Polfer.

Qui il 21enne viene riconosciuto dalla vittima come l’autore delle violenze subite. Identificato, la polizia scopre inoltre che l’uomo era gravato da un ordine di custodia cautelare per l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, violata, a cui il 21enne era sottoposto per reati contro il patrimonio e per spaccio di stupefacenti. Al termine degli accertamenti, il ragazzo è stato tratto in arresto e trasferito in carcere.