Wes Anderson al Modernissimo: "La Cineteca? È come il Louvre" | VIDEO

Pomeriggio di gala per il Cinema Modernissimo, che tra le sue ‘neonate’ mura ha avuto l’onore di ospitare Wes Anderson. Il regista statunitense, più volte in nomination per l’Oscar e vincitore di un Golden Globe, ha presentato in una sala strapiena il film “Brick and mirror” di Ebrahim Golestan. Tra il pubblico anche Jeff Goldblum, protagonista di film capolavoro come “La Mosca” e “Jurassic Park”.