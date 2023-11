Guerra Israele-Hamas, l'appello di Zuppi: "Cessate il fuoco e liberate gli ostaggi"

"Dobbiamo far nostro l'appello di papa Francesco di ieri: tantissime persone hanno perso la vita, vi prego di fermarvi in nome di Dio. Cessate il fuoco". L'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei Matteo Maria Zuppi lancia un appello affinché termini la guerra nella Striscia di Gaza tra il governo di Israele e Hamas. "Soccorrere i feriti e liberare subito gli ostaggi, che è un'altra richiesta del Papa. Ci sono tanti bambini che devono tornare alle loro famiglie", ha detto Zuppi dalla sinagoga cittadina di via Finzi, dove ha incontrato il presidente della comunità ebraica di Bologna Daniele De Paz.

L'arcivescovo ha condannato fermamente gli episodi di antisemitismo che, da dopo l'attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre e la risposta da parte di Istraele, si sono susseguiti in Europa e in Italia: "L'antisemitismo è un seme che non può trovare giustificazione, e quello che è successo il 7 ottobre è inaccettabile e dobbiamo rifiutarlo".

Un appello comune tra cattolici ed ebraici, come sottolineato dallo stesso De Paz: "Non chiudiamoci, restiamo aperti. Noi non chiuderemo mai le sinagoghe, continueremo a fare nostre attività. Le comunità ebraiche continueranno a esserci e ad avere rapporti con tutte le altre comunità presenti nelle città, a partire dalla comunità islamica, assolutamente. Senza chiusure o preclusioni. Il dialogo continui, oggi più che mai".