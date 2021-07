Imprese: nuova intesa coop-sindacati per promuovere 'Workers Buy Out'

Il Workers buy out come soluzione a molte situazioni di crisi delle aziende è promosso da Alleanza delle cooperative di Bologna e di Imola e Cgil, Cisl e Uil dell'area metropolitana di Bologna che hanno firmato un protocollo d'intesa per individuare quando può essere avviato e daranno vita ad un osservatorio metropolitano sul tema. Per i firmatari, infatti - come riporta la Dire - i Wbo sono "esperienze con ricadute positive su tutti i soggetti coinvolti, nonché sulle comunità locali e sulle Istituzioni. In primo luogo, sui lavoratori, che integrando la posizione di lavoratore dipendente con quella del socio imprenditore e tutelano la loro occupazione. Per le comunità locali e le Istituzioni si tratta di un punto produttivo che riparte. Per lo Stato è un risparmio di contributi figurativi sui periodi di ammortizzatori sociali ed una ripresa di gettito fiscale".

Da qui l'impegno a creare un osservatorio, composto da esponenti della cooperazione e del sindacato, che, oltre alle attività di monitoraggio e promozione, definirà una lista di condizioni utili per avviare un percorso di Wbo. L'osservatorio produrrà materiale divulgativo sul Wbo e promuoverà iniziative, seminari e percorsi formativi. Centrali Cooperative e sindacati vogliono poi individuare situazioni da esaminare per la sua attivazione. Il protocollo prevede anche la valorizzazione di idee condivise dalle parti, l'applicazione dei contratti nazionali di categoria sottoscritti dalle organizzazioni firmatarie e il mantenimento ai lavoratori in cooperativa delle coperture contributive che garantiscano gli ammortizzatori sociali conservativi. Il protocollo è stato firmato da: Agci Emilia-Romagna, Confcooperative Bologna, Legacoop Bologna, Legacoop Imola e Cgil Bologna, Cgil Imola e Cisl e Uil del territorio della Città metropolitana di Bologna.