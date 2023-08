Boom negli agriturismi bolognesi: "Tutto esaurito a Ferragosto"

Settimana di Ferragosto "molto positiva" per gli agriturismi di Bologna e provincia. Secondo i dati di Confagricoltura, italiani e stranieri, hanno scelto le strutture tra campi e natura: nel 75% delle strutture associate a Confagricoltura Bologna si è registrato "il tutto esaurito", con picchi ancora più alti nella giornata del 15 agosto.

"Oltre ad essere in alcuni casi addirittura migliori di quelli registrati nel periodo pre-Covid, testimoniano la continua crescita di interesse dei visitatori nei confronti del territorio rurale" - ha ooservato Marco Casali, vicedirettore e responsabile del settore agriturismo di Confagricoltura Bologna - le persone apprezzano sempre di più un turismo immersivo, che sappia offrire un'esperienza unica, a stretto contatto con la natura e con le aziende agricole. Non a caso molto successo hanno avuto le diverse proposte legate all'enoturismo, rivolte, in particolare, ai turisti provenienti dall'estero".

"Un'offerta turistica sempre più diversificata - quella dell'Emilia-Romagna - lo sviluppo degli agriturismi non deve essere percepito come in competizione con altre tipologie di turismo, come ad esempio quello balneare che, nel 2023, ha registrato un'importante flessione. Il territorio non ha bisogno di spiacevoli e inutili antagonismi. Credo, invece, che la proposta degli agriturismi rappresenti un tassello che può andare a completare e arricchire il variegato quadro del turismo emiliano-romagnolo. Bologna e la sua provincia non sono distanti dalla riviera e possono rappresentare un importante punto di appoggio soprattutto per chi si muove con aerei o treni".