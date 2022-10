Call center annuncia licenziamenti, sindacati sul piede di guerra

Sindacati sul peide di guerra dopo che Call Direction, società di call center del gruppo Sgb Humangest, ha deciso l'apertura delle procedure di licenziamento per tutto il personale delle sedi di San Pietro in Casale (15 dipendenti) e Noventa Padovana (Padova, 31 dipendenti) a causa di una comunicazione di recesso dei contratti di appalto di Previmedical, da parte della committente Gap.

"Quale sia però la causa oggettiva del recesso non è dato sapere, così come non è del tutto chiara la catena di appalti che sembra portare a Previmedical e a Intesa Sanpaolo Rbm Salute per la gestione di contratti di fondi sanitari", scrivono in un comunicato congiunto la Slc-Cgil e i delegati di Call Direction Bologna.

In assemblea con la Fiom-Cgil, in rappresentanza dei dipendenti metalmeccanici fruitori di uno dei fondi sanitari gestiti da Previmedical,, Slc e dipendenti hanno subito chiesto "il blocco dei licenziamenti, l'attivazione immediata di ammortizzatori sociali e la verifica del rispetto delle norme di legge e di contratto nazionale sulle clausole di tutela occupazionale in caso di cambio appalto o di internalizzazione di attività". Si è attivato anche il tavolo di salvaguardia della Città metropolitana di Bologna, con la partecipazione - come osservatore - di un delegato metalmeccanico eletto nella assemblea nazionale di Metasalute. Intanto "molte domande sono in attesa di risposta, fra cui quelle delle lavoratrici e dei lavoratori che fruiscono dei servizi di sanità integrativa appaltati a Previmedical, fra cui lavoratrici e lavoratori di Metasalute: chi risponde alle loro chiamate? E con quale competenza? Con quale forma contrattuale? Sia chi lavora nel Call center sia chi ne fruisce ha diritto a risposte immediate. Si procederà uniti nel sostenere le mobilitazioni necessarie per ottenerle", affermano Slc e Rsu. (dire)