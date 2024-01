Casa, a Bologna si vende più in fretta: seconda in Italia dopo Milano

Sono di 56 e 124 giorni i tempi medi di vendita di un'abitazione, rispettivamente a Bologna provincia, Lo rivela unostudio Tecnocasa che colloca la città delle due torri tra le prime due in Italia per velocità di vendita, dopo Milano.

Nelle grandi città (nella prima parte del 2023) si è arrivati a 105 giorni, con un miglioramento di 3 giorni rispetto a un anno fa (108 giorni). Bologna e Milano si confermano le città più veloci, con 68 e 56 giorni. La città meneghina peggiora rispetto a un anno fa (era a 52 giorni).

Tempi più lunghi anche per Palermo che passa da 132 a 136 giorni confermandosi, anche in questo semestre, la città dove occorre più tempo per vendere un immobile.

Nelle realtà dell’hinterland delle metropoli occorrono 139 giorni contro i 148 di un anno fa. I tempi di vendita più brevi si segnalano nell’hinterland di Verona (118 giorni), che migliora di 9 giorni grazie soprattutto al traino del mercato della casa vacanza. Segue l’hinterland di Firenze con 122

giorni.

"I livelli minimi degli ultimi dieci anni"

Nei capoluoghi di provincia chi decide di vendere casa deve mettere in conto mediamente 129 giorni, decisamente meno di quanti ne avrebbe impiegati un anno fa quando ne occorrevano 134 giorni. Si raggiungono così i livelli minimi degli ultimi dieci anni, fa sapere Tecnocasa: "I dati analizzati sono specchio di quanto sta accadendo sul mercato dove iniziano a vedersi i primi segnali di rallentamento, soprattutto in quelle città in cui è più evidente la distanza tra la capacità di spesa dei potenziali acquirenti, che si è ridotta a causa degli aumenti dei tassi di interesse e le richieste dei proprietari".