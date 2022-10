Chiusura Camst, l'azienda: "Impegno a ricollocare lavoratrici e lavoratori"

Sarebbe "frutto di un fraintendimento quanto riportato nel comunicato inviato oggi da Filcams Ggil Bologna, Filcams Cgil Imola, Fiscascat Cisl Area Metropolitana Bolognese, Uiltucs Emilia Romagna e RSU Camst". Lo scrive l'azienda che sottolinea come abbia "sin dall'inizio comunicato alle stesse Organizzazioni Sindacali

l’impegno da parte di Camst a ricollocare all’interno della cooperativa tutte le lavoratrici e lavoratori coinvolti dal piano di chiusura delle strutture, dichiarando la totale disponibilità a trovare soluzioni comuni nel rispetto - prima di tutto - di mansioni e orario settimanale delle persone".

I sindacati in una nota avevano lamentato la "assoluta inaffidabilità dell’azienda" e quindi minacciano un pacchetto di 24 ore di sciopero, con uno stato di agitazione conseguente alla fumata nera nei colloqui per la ristrutturazione aziendale che comprende la chiusura di vari punti mensa a Bologna.

Camst risponde confermando l'impegno: "Ribadiamo la volontà della cooperativa di proseguire in un dialogo trasparente e costruttivo con le Organizzazioni Sindacali nell’interesse delle nostre persone, come sempre è stato fatto. In questa prospettiva attendiamo i prossimi incontri già programmati" conclude l'azienda.

Le parti sociali avevano fatto sapere che sarebbero stati chiusi diversi punti e la cucina centralizzata di Zola Predosa entro il 31 Marzo 2023, per un totale "di circa 100 lavoratrici e lavoratori", ma Canst non avrebbe "rispettato gli impegni presi" e anzi, scrivono "ha fornito alle organizzazioni sindacali informazioni false rispetto ai ricollocamenti".