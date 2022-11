Il Cioccoshow arriva nei ristoranti e rivede le tariffe degli stand vs il caro-vita

Il Cioccoshow arriva nei ristoranti e rivede le tariffe degli stand per aiutare gli artigianiTorna questa settimana, da giovedì a domenica (17-20 novembre in piazza XX Settembre) la golosa kermesse Cioccoshow. E sarà un'edizione "anti-crisi", che ceca di andare in contro agli espositori - già gravati dai rincari di materie prime e bollette - proponendo il 30% di sconto per il noleggio degli stand.

Per Antonio Gramuglia, presidente di Cna Bologna, la manifestazione sarà anche occasione per gli artigiani per muovere gli affari: "Abbiamo fatto uno sforzo per non perdere 17 anni di storia", ha spiega Gramuglia presentando la kermesse in conferenza stampa insieme all'assessora al Commercio, Luisa Guidone. L'allestimento delle tensostrutture inizierà domani, poi giovedì mattina l'inaugurazione. Gli stand saranno aperti dalle 10 alle 20 fino a domenica, con l'eccezione di sabato che vedrà la 'Ciocconight' fino alle 24 (in programma anche il concerto dei 'Queen Vision', tribute band dei Queen). Sono attesi maitre chocolatier da tutta Italia e anche dal Belgio: ci sarà il cioccolato vegan e quello per intolleranti al bio, il classico fondente, quello speziato e quello certificato bio. Ci sarà anche la "nuova frontiera della cioccolateria", ossia il 'bean to bar'. Si tratta del cioccolato prodotto con una selezione di fave direttamente dall'artigiano, che nel proprio laboratorio segue tutte le fasi di produzione di questo 'oro nero': dalla tostatura alla realizzazione finale. Grazie alla ditta To-Ciok di Torino, inoltre, è prevista anche un'area divulgativa sul cacao.

Il Cioccoshow si allarga con la parte 'off': ristoranti in partnership con piatti dedicati

L'edizione 2022 del Cioccoshow di Bologna avrà anche una parte 'off' in collaborazione con le aziende di 'Bologna Lifestyle', il progetto di Cna per mettere in vetrina e sotto un unico marchio le imprese del 'Made in Bo'. Il 19 e 20 novembre queste aziende daranno in omaggio ai visitatori delle praline prodotte per l'occasione, mentre i ristoranti aderenti proporranno piatti a base di cioccolato artigianale.

Le praline (omaggio) della dalla maitre chocolatier Ludmilia Pascurova

Le praline sono realizzate dalla maitre chocolatier Ludmilia Pascurova, russa di nascita e bolognese di adozione. Arrivata in Italia nel 2001, dopo gli studi, per far visita a una coppia di amici a Venezia, ha deciso di stabilirsi nel Bel Paese. "Mi sono innamorata dell'Italia- racconta- sono un esempio di integrazione felice". Si è poi trasferita a Bologna dove per 15 anni ha lavorato prima nella ristorazione e poi in uno studio dentistico, finchè nel 2019 ha partecipato "per caso" a un corso di cioccolateria in Russia. E lì ha capito la sua strada. Da febbraio di quest'anno ha aperto un laboratorio a Zola Predosa ("Lucrea Lab") dove crea "praline dall'aspetto fashion" e tiene anche corsi di formazione. "Non propongo solo un dolce- dice Pascurova- ma un'esperienza da vivere, che nessuno ti può togliere. E in questo momento le persone ne hanno bisogno".