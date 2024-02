Soggiorni studio all'estero promossi dal Comune: al via iscrizioni

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Da oggi sarà possibile iscriversi ai soggiorni studio all'estero organizzati e promossi dal Comune di Bologna. Come ogni anno il programma si propone di dare ai giovani l'opportunità di apprendere una lingua straniera soggiornando in famiglia, e sperimentare, attraverso il viaggio, valori quali la tolleranza, la comprensione e la condivisione.

"Con i soggiorni all'estero- sottolinea Mattia Santori, consigliere delegato a Politiche giovanili e scambi internazionali- si conferma una tradizione del nostro Comune, che da oltre 40 anni propone ai propri adolescenti un'esperienza che unisce formazione linguistica, contaminazione culturale e riscoperta dei valori fondanti dell'Unione europea. In un'epoca in cui i giovani fanno notizia solo quando creano problemi o vivono disagi è fondamentale continuare a offrire opportunità di crescita e di cittadinanza attiva."

Tutti i soggiorni si svolgeranno tra giugno e luglio 2024 e sono rivolti a studenti tra gli 11 e i 17 anni, residenti a Bologna e nella città metropolitana.

Stamane dalle 9.30 apriranno le iscrizioni per i soggiorni in Irlanda e Spagna per studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sul portale www.flashgiovani.it/giramondo si possono trovare le informazioni e le descrizioni delle singole destinazioni, le modalità di iscrizione e le condizioni di partecipazione. Le iscrizioni sono accolte secondo l'ordine di arrivo e avvengono esclusivamente online con identità digitale (Spid o Cie).