Ma quindi, quanto ci è costato questo Covid?

L’emergenza Covid è ormai un lontano ricordo. Da mesi, ormai, anche l’OMS l’ha depennata dalla lista delle emergenze, e le restrizioni sono di fatto sparite dalla quotidianità di tutti. A quasi quattro anni da quel marzo del 2020, ora sappiamo quanto le grandi città italiane – cioè sopra i 150mila abitanti – hanno spesso per fronteggiare la pandemia. Il conto totale, calcolato dal Centro studi enti locali basandosi sui dati del ministero dell’Economia e della Finanze, ammonta a oltre due miliardi di euro.

Il calcolo

Si parla di risorse utilizzate direttamente dai Comuni in questione, poi rimborsate dallo Stato grande al cosiddetto ‘fondone’, sul quale la Ragioneria di Stato, come scrive l’Ansa, sta tirando le somme per capire chi ha avuto più del dovuto, e quindi deve restituire, e chi invece ha ricevuto troppo poco, e deve ancora ricevere. I costi calcolati sono basati sulle certificazioni inviate al Mef dai Comuni e le voci riguardano soprattutto l’acquisto di dispositivi per il distanziamento sociale, la sanificazione degli ambienti, le corse aggiuntive del trasporto pubblico e così via. Nel conto sono calcolate anche le mancate entrate, come ad esempio l’Imu e le imposte di soggiorno.

Il podio del costo la spesa procapite vede prima Venezia (703€ a persona), poi Milano (486€) e Firenze (246€). Il costo totale vede invece Milano prima (con 656 milioni di euro spesi in totale) poi Roma (369 milioni) e Venezia (177 milioni). Bologna, fuori dai due podi, ha speso in totale 69 milioni di euro, con una spesa di 179€ per ogni cittadino.

Di seguito la lista completa, in ordine alfabetico, di tutti i Comuni con la spesa totale e, tra parentesi, il costo procapite: Bari 33.871.662 (107); Bologna 69.421.145 (179); Brescia 25.313.057 (129); Catania 30.042.993 (100); Firenze 89.056.594 (246); Genova 85.993.883 (153); Livorno 13.175.911 (85); Messina 26.796.204 (121); Milano 656.164.792 (486); Modena 20.113.513 (109); Napoli 65.378.202 (71); Padova 34.251.573 (166); Palermo 143.177.335 (225); Parma 20.552.291 (105); Perugia 14.437.510 (89); Prato 15.659.552 (80); Ravenna 13.828.479 (89); Reggio Calabria 16.915.328 (98); Reggio Emilia 16.217.839 (95); Roma 369.095.922 (134); Taranto 12.118.697 (64); Torino 145.181.485 (171); Venezia 177.161.512 (703); Verona 37.284.869 (146).