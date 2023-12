Top 10. Le aziende bolognesi che sono cresciute di più

La settimana scorsa abbiamo pubblicato la lista delle 50 imprese bolognesi che fatturano di più nel nostro territorio. Dati alla mano, ecco invece l' elenco delle aziende che sono cresciute di più negli ultimi anni rispetto al loro business.

10. ANGELO ZANI & C. S.R.L.

Zani & C è un’impresa bolognese di commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati con sede via Dell’Arcoveggio 72. Il loro fatturato nel 2020 valeva 1.001.152, nel 2021 € 1.752.997 e nel 2022 € 1.966.984.

9. ALMET ITALIA S.R.L.

Fondata nel 1961 con sede in via Del Carrozzaio 4, Almet si occupa di Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati. Nel 2020 il fatturato era di € 50.048.078, nel 2021 € 87.735.614 e nel 2022€ 113.636.471.

8. DRAPERS S.R.L.

Drapers è un’azienda di commercio all’ingrosso di tessuti ed opera da via di Corticella 184/9 dal 1956. Nel 2020 il fatturato valeva € 3.054.958 per poi quasi raddoppiarsi nel 2021 con € 5.514.011 e infine € 8.071.374 nel 2022.

7. M.B. SRL

Nata nel 1970 a Crevalcore M.B si occupa di lavori di meccanica generale con sede in via Dell'Industria, 53.

Nel 2020 il fatturato era di € 12.158.367, nel 2021 € 21.957.462 e nel 2022 € 26.478.984.

6. SCOUT.COOP SOCIETA' COOPERATIVA

Dal 1972 Scout.Coop opera nel settore del commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero da via Rainaldi 2/2a a Bologna. Nel 2020 il fatturato equivaleva a € 797.521, nel 2021 quasi il doppio: € 1.461.369 e € 1.807.387 nel 2022.

5. MIDA ALLUMINIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Mida è un’impresa di San Lazzaro di Savena, operativa dal 1967, che abita il mercato del commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati. Nel 2020 il fatturato risultava € 4.626.236, anche in questo caso quasi raddoppiato l’anno dopo (2021) € 8.489.735. La crescita è continuata nel 2022 arrivando a € 9.251.966.

4. IMMOBILIARE BOLOGNESE*SAN DONATO - S.R.L.

Operativa dal 1956 da via Zamboni 16 Immobiliare Bolognese si occupa di Alberghi e strutture simili. Il fatturato è in costante crescita dal 2020 partendo da 536.706, poi nel 2021 € 1.048.053 e nel 2022 € 2.640.452.

3. ITALMEC ELETTRONICA - S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA I.T.M. S.R.L.

Dedicata alla Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori), Italmec si colloca in Monte San Pietro, più precisamente via Dell’Artigianato 38/2. Nel 2020 il fatturato era di € 630.116, si è poi raddoppiato nel 2021 arrivando a € 1.440.126 e infine € 1.423.635 nel 2022.

2. RIB LA ROTTAMINDUSTRIA S.R.L.

Fondata nel 1969 a Bologna con sede in via Andrea Costa 228 Rib si occupa di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici. Nel 2020 il loro fatturato valeva € 6.592.921 per poi quasi triplicarsi nel 2021: € 15.195.668. Nel 2022 è arrivato a € 15.522.921.

1. AUTOVANTI S.R.L.

Al primo post Autovanti, impresa di Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri con sede in via del Lavoro a Granarolo dell’Emilia. Nel 2020 il fatturato era di € 88.130.143, nel 2021 € 233.044.962 e nel 2022 € 243.423.012.