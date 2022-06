Dehors: in consiglio comunale via libera alle nuove regole

Nuove regole per i dehors dei locali bolognesi. Nel corso della seduta di oggi il Consiglio comunale ha approvato, con 25 voti e 11 astensioni del centrodestra, la delibera di modifica al regolamento per la disciplina del canone di occupazione del suolo pubblico.

Sì di Partito Democratico, Coalizione civica, Lepore Sindaco, Anche tu conti, Movimento 5 stelle, Verdi, astenuti Fratelli d'Italia, Lega Salvini premier, Bologna ci piace, Forza Italia.

La modifica, fa sapere Palazzo D'Accursio, prevede l'esenzione dal canone Cup - Canone Unico Patrimoniale - per i dehors straordinari dei pubblici esercizi. La tariffa unica per i dehors non straordinari torna invece al 100%. L'immediata esecutività della delibera è stata approvata con la stessa votazione.