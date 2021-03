Crisi Fiac, siglato l'accordo. Fiom: "Insensibilità sociale, non siamo riusciti a far cambiare idea all'azienda"

E' stato siglato l'accordo tra i lavoratori e l'azienda Fiac di Pontecchio, dopo l'annuncio dello spostamento della produzione nel torinese. Qindi Cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività, dimissioni incentivate, pensionamenti alla scadenza degli ammortizzatori, outplacement e trasferimenti volontari nello stabilimento piemontese.

A siglare l’accordo l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla, Fausto Tinti (Città metropolitana di Bologna), Roberto Parmeggiani (sindaco del Comune di Sasso Marconi), Andrea Rossi (Confindustria Emilia Area Centro), Alain Lefranc (rappresentante di Fiac Srl), la Rsu aziendale nonché Fiom Cgil e Nidil Cgil di Bologna.

"Troveremo nuove soluzioni per non lasciare solo nessuno, ma è giunto il momento di dire basta a queste delocalizzazioni che impoveriscono il territorio, peraltro, quello regionale, diventato fra i piu' attrattivi negli ultimi anni, non ne rispettano storia e patrimonio: servono strumenti normativi nuovi che ci permettano di far sentire di piu' la nostra voce". Così Stefano Bonaccini: "Non e' l'epilogo che insieme ai sindacati e al territorio avremmo voluto, per una vertenza molto dura. L'accordo da' pero' garanzie rispetto alle richieste dei lavoratori e come Regione, insieme alle parti sociali e alle altre istituzioni, assicuriamo la massima disponibilita' sia sulla reindustrializzazione del sito produttivo sia sulla ricollocazione dei lavoratori, in particolare i più fragili".

“L’accordo sottoscritto– commenta l’assessore Vincenzo Colla- è frutto di un lavoro di grande serietà che certifica le garanzie richieste per tutti i lavoratori e segna un perimetro condiviso al termine di una discussione molto complessa. Questo risultato va ascritto alla fermezza con cui i lavoratori hanno difeso i propri diritti e alla determinazione delle organizzazioni sindacali che hanno tenuto un comportamento di grande responsabilità. Però non ci nascondiamo il grande rammarico per un epilogo che giudichiamo assolutamente negativo: spostare in blocco un’impresa dal nostro territorio è, in assoluto, un’operazione dall’impatto sociale ed economico gravissimi. Questo caso, che coinvolge una multinazionale, pone ancora una volta il tema del legame territoriale: è giunto il momento di perimetrare le ciniche delocalizzazioni con una legislazione che dia alle Istituzioni strumenti per governare processi con ricadute negative di tale portata”.

“Ora ci sono tutte le condizioni per aprire una pagina di gestione nuova. La Regione- chiude Colla- assicura il massimo impegno sia sul fronte della reindustrializzazione, con la collaborazione di Confindustria, sia nel trovare, insieme alle altre Istituzioni, soluzioni per i lavoratori più fragili attraverso operazioni di riconversione e di formazione in vista di un possibile ricollocamento. Ci sono tutte le condizioni per incrociare soluzioni e dare risposte affinché nessuno sia lasciato solo”.

"Quella di Fiac- commenta Fausto Tinti, consigliere della Città metropolitana con delega alle Politiche del lavoro e Tavoli di salvaguardia del patrimonio produttivo- è una vicenda che non si chiude con piena soddisfazione, non è una buona notizia un'azienda che decide di spostare la produzione dal nostro territorio. Pienamente positivo è, invece, l’averla tutti affrontata con il massimo senso di responsabilità. Possa l'accordo raggiunto oggi dare un aiuto alle famiglie di quei lavoratori che stanno perdendo il posto di lavoro. Per noi l'area metropolitana di Bologna deve essere un luogo di attrazione di investimenti e di lavoro di qualità, con questo obiettivo continuiamo a lavorare anche in questo periodo difficile, per non perdere di vista le traiettorie dello sviluppo e della crescita".

86 voti favorevoli, 2 contrari e una scheda bianca. Questi i voti usciti dalle assemblee sindacali FIAC srl e di FIAC PAC.

"Andremo a sottoscrivere questo accordo con la consapevolezza che, nonostante una lotta esemplare (con migliaia di ore di sciopero), la determinazione dei lavoratori, l’intervento delle Istituzioni tutte, fino anche al Ministero dello Sviluppo Economico, non siamo riusciti a far cambiare idea alla multinazionale Atlas Copco - scrive Fiom in una nota - che ha mostrato al territorio e al Paese una ostinazione e una insensibilità sociale senza precedenti". Il sindacato quindi ha siglato un accordo "che protegge al meglio possibile, nel contesto dato, le persone. Pensiamo anche che, in questo accordo, si sia stabilito un principio importante, primo caso in Italia a quanto ci risulta, di unità dei lavoratori, con la previsione di un intervento economico anche a favore dei lavoratori in staff-leasing".

