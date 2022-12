Su l'inflazione in Emilia-Romagna: per le famiglie + 4.325 euro

+12,4%. E' l’aumento dell'inflazione in Emilia-Romagna sulla base dei dati definitivi Istat. Codacons ha stilato la classifica delle regioni dove i prezzi al dettaglio a novembre hanno registrato gli aumenti più consistenti, differenti a seconda delle regioni: "La spesa annua per consumi dei nuclei residenti è fortemente diversificata sul territorio, con le famiglie del nord che spendono di più rispetto a quelle che vivono nel Mezzogiorno" osserva l'associazione consumatori.

Come spiega la Banca Centrale Europea "Si ha inflazione quando si registra un rincaro di ampia portata, che non si limita a singole voci di spesa. Questo significa che con un euro si possono acquistare oggi meno beni e servizi rispetto al passato. In altre parole, l’inflazione riduce il valore della moneta nel tempo".

Nella nostra regione, il balzo si traduce una maggior spesa annua per le famiglie pari a 4.325 euro.

L’aumento dell'inflazione regione per regione

Italia 11,8% +3.625 euro

SICILIA 14,3% +3.462 euro

LIGURIA 13,7% +4.139 euro

SARDEGNA 13,6% +3.616 euro

ABRUZZO 12,9% +3.395 euro

UMBRIA 12,5% +3.670 euro

PUGLIA 12,5% +2.994 euro

EMILIA ROMAGNA 12,4% +4.325 euro

TOSCANA 12,0% +4.208 euro

TRENTINO A.A. 11,8% +4.236 euro

VENETO 11,6% +3.731 euro

MOLISE 11,4% +2.970 euro

PIEMONTE 11,3% +3.502 euro

CALABRIA 11,2% +2.686 euro

MARCHE 11,2% +3.229 euro

LOMBARDIA 11,2% +3.985 euro

CAMPANIA 11,2% +2.686 euro

FRIULI V.G. 11,0% +3.446 euro

LAZIO 10,9% +3.635 euro

BASILICATA 9,1% +2.187 euro

VALLE D’AOSTA 8,7% +2.929 euro