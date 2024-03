La bellezza aiuta l'economia, grandi numeri per Cosmoprof. Santanchè: "Fiere così aiutano il turismo"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"L'Italia è la patria della bellezza e il successo continua a crescere, così come ci dicono i numeri di Cosmoprof, fiera che per questa edizione ha previsioni di crescita del 7% rispetto all'edizione dell'anno scorso": lo ha detto la ministra Daniela Santanchè questa mattina all'apertura della kermesse che da oggi a domenica porta il mondo della cosmetica in città, per un evento internazionale che vede partecipare oltre 60 paesi.

"La cosmetica, rappresenta un settore molto importante per l'export e non solo. - ha detto Santanchè - Anche il turismo trae beneficio da fiere come questa visto che destagionalizza il turismo e rende proficui anche periodi dell'anno che vanno al di fuori dei flussi turistici canonici". Un punto anche a favore dell'occupazione femminile: "Se i numeri crescono c'è la possibilità di stabilizzare anche i lavoratori del settore, che è ad alta vocazione femminile. Dell'oltre mezzo milione di nuovi posti di lavoro le donne ne hanno una parte importante - continua la ministra - e le donne più sono occupate più sono libere". L'assessore regionale allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali Vincenzo Colla ha sottolineato: "La cosmesi è multiculturale ed è storia. In questa regione poi abbiamo anche la filiera del packaging della cosmesi".