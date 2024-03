Chi è Renato Ancorotti, il 're' della cosmesi così vicino a Giorgia Meloni | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Cremasco, classe 1956, Renato Ancorotti è uno dei principali imprenditori della cosmesi e del mondo della bellezza. Amico personale della premier Giorgia Meloni, Ancorotti è stato eletto in senato nelle file del partito della premier. e lei, puntualmente, non manca di visitare il suo padiglione - ispirato ad una medina araba - al Cosmoprof a Bologna.

Dalla cosmesi alla politica

Laureato in controllo della qualità all'Università del Piemonte Orientale, fonda nel 1984 Gamma Croma, società nel campo della cosmesi produttrice conto terzi. Nel 2009 ne fonda un'altra assieme alla figlia Enrica, Ancorotti Cosmetics, attiva nel settore della ricerca e sviluppo e nella produzione per conto di vari marchi internazionali, soprattutto di mascara, ma anche di altri prodotti per il make up. Nel 2018 viene nominato presidente di Cosmetica Italia, associazione di categoria nel settore che riunisce la gran parte delle imprese cosmetiche italiane, venendo riconfermato nel 2021. È stato consigliere provinciale di Cremona per Forza Italia, assessore alla cultura nella giunta comunale di Crema con Il Popolo della Libertà (PdL) e consigliere comunale di Crema per il PdL. Alle elezioni politiche anticipate del 2022 viene candidato al Senato della Repubblica, tra le liste di Fratelli d'Italia e viene eletto in Parlamento. Fa parte della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere e della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Per la legge di Bilancio 2024 ha presentato, insieme ad altri colleghi, due emendamenti per applicare l’esenzione dell’Iva agli interventi di chirurgia estetica.

Meloni e i big di FdI a Bologna

Quest'anno oltre alla premir a Bologna è arrivato il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida. Con loro, anche il viceministro dei Trasporti e Infrastrutture, Galeazzo Bignami, e il senatore di Fdi Marco Lisei. Lo scorso anno, invece, Meloni si era concessa una pausa, con tanto di consigli beauty, con la sorella Arianna e le sue amiche di sempre.

Il mascara è cosmetico preferito della premier

Quello della cosmesi "è un settore che va benissimo, è uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy. Il minimo sindacale di uso dei cosmetici è di 8 al giorno, dal bagnoschiuma al dentifricio, per cui è un settore che deve essere visto non come superfluo ma fondamentale sia nei numeri sia in ambito sociale, sia dal punto di vista della scienza, perché questi cosmetici sono assolutamente sicuri, garantiscono al consumatore un Made In Italy vero e di grande spessore scientifico - ha detto Ancorotti ai giornalisti - . Siamo a 14 miliardi di industria della cosmetica, ma se guardiamo alla filiera siamo verso i 35-36 miliardi, per cui è un settore che merita molta attenzione. Alcuni dei nostri colleghi hanno portato un piccolo pensiero con prodotti cosmetici di grande qualità, come quelli delle nostre aziende". Quanto al cosmetico preferito della premier "è il mascara - ha spiegato - come per tutte le donne". Proprio il mascara è uno dei cavalli di battaglia dell'azienda del senatore di FdI.