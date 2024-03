Meloni al Cosmoprof, 'Fedele alla bellezza e al Made in Italy'

Tailleur nero, sorriso smagliante e trucco perfetto dopo una lunga giornata a Bruxelles. Anche quest'anno la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha voluto saltare l'appuntamento del Cosmoprof a Bologna, a cui è affezionata. "Sono fedele al Cosmoprof, sono fedele ad una eccellenza italiana che noi non raccontiamo abbastanza che è quella della cosmetica", ha detto al suo arrivo alla Fiera di Bologna, accolta dal senatore di FdI Renato Ancorotti, noto imprenditore del settore. Con loro anche il vice ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami.



L'importanza della cosmetica

"Bisogna ricordare che una grande grande parte di tutti i cosmetici venduti in Europa, anche quando noi li compriamo con marchi che siamo convinti Iano prodotti da altre parti in realtà sono prodotti in Italia, soprattutto in Lombardia e sono un pezzo molto molto importante del nostro made in Italy, della nostra eccellenza, in un settore particolare che però è uno dei settori con cui tutti noi abbiamo a che fare - ha aggiunto Meloni - . È il primo elemento del Made In Italy con cui ci confrontiamo, a parte il caffè, quando ci svegliamo e forse è l’ultimo con cui andiamo a dormire. E quindi vale la pena ogni anno, quest’anno molto velocemente, di venire anche per aumentare l’attenzione su questo comparto e ascoltare quali sono i bisogni del settore che ne fanno la grandezza". Dopo una breve passeggiata al padiglione 15 della Fiera, Meloni ha fatto tappa nello stand di Ancorotti, che ricorda uan medina araba.