Lavoro, da Lamborghini la rivoluzione: 4 giorni a settimana con lo stesso stipendio

Una settimana lavorativa corta, con quattro giorni in azienda e tre di riposo, e la possibilità di lavorare da casa attraverso lo smart-working. Guadagnando lo stesso stipendio. Sono questi i contenuti principali della trattativa che Fiom ha messo sul tavolo dei vertici della Lamborghini. Dopo un anno di confronto l'accordo, fanno sapere dalla sigla sindacale, è molto vicino e già settimana prossima potrebbe esserci la firma. L'azienda dell'automotiv di Sant'Agata Bolognese punta così a essere un esempio del nuovo modo di concepire il lavoro, assecondando l'esigenza, sempre più diffusa dalla pandemia in poi, di avere il giusto equilibrio tra impiego lavorativo, tempo libero e benessere personale.

I dettagli della trattativa

Secondo quanto riportato dai giornali, la settimana lavorativa in Lamborghini potrebbe accorciarsi a 33 ore e mezza. I delegati Fiom hanno spiegato che "si andrà da una settimana da 4 giorni e una da 5 per chi lavora su due turni, e da due da 4 giorni e una da 5 per chi è impiegato su tre turni". Sarà anche possibile lavorare in smart-working, in alcuni casi anche 12 giorni al mese. Si lavora anche sul welfare in azienda, con corsi di fitness nel parco dello stabilimento e lo psicologo a disposizione dei lavoratori.

Il 55% degli italiani vorrebbe la settimana corta

Se la trattativa andasse finalmente a buon fine, Lamborghini diventerebbe insieme a Intesa Sanpaolo e a Lavazza una delle poche aziende italiane ad aver introdotto la settimana corta, opzione invece già ampiamente diffusa nelle grandi compagnie di molti paesi europei, dalla Gran Bretagna alla Spagna e i Paesi Bassi. In Italia, il 55% dei lavoratori si è detto favorevole all'introduzione della settimana corta e, secondo la recente ricerca condotta dall'associazione Assirm per Confindustria Intellect, piace molto ai giovani tra i 25 e i 34 anni, dove la percentuale sale al 62%.