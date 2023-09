Caro spesa: ecco i supermercati di Bologna dove si spende meno (secondo Altroconsumo)

Tra caro affitti, caro bollette e costi lievitati in ogni settore anche il risparmio che può passare attraverso il carrello della spesa non incide poco sull'economia delle famiglie. Una qualche dritta arriva dall'indagine di Altroconsumo che, da 30 anni a questa parte, stila la lista dei supermercati più economici del Paese, città per città.

Cosa emerge da questa rilevazione svolta tra il 7 marzo e il 1º aprile 2023? Che i prezzi cambiano a seconda dell'insegna, ma che anche nella stessa catena di supermercati ci sono delle differenze nello scontrino.

L'elenco dei supermercati più economici di Bologna

(LEGENDA TABELLA: il numero in grassetto è l'indice e indica la catena più conveniente. Se l'indice è 110, per esempio, significa che i prezzi sono del 10% più cari rispetto all'insegna più economica d'Italia che ha, appunto, indice 100)

Scorrendo i dati di Altroconsumo risulta che i supermercati più convenienti nel capoluogo emiliano sono:

Come si nota dall'elenco qui sopra il risparmio all'ombra delle Due Torri viaggia - sempre secondo l'analisi - in maniera diversa rispetto ai dati ricavati lo scorso anno.

Come funziona la rilevazione: ecco come si fa l'indagine sui prezzi

Altroconsumo spiega anche quale sia il metodo dell'indagine: "senza preavvisare i punti vendita, i rilevatori hanno registrato i prezzi di 1.203 punti vendita selezionati sulla base di criteri che ne garantiscono la rappresentatività sul territorio. Per ognuna delle 125 categorie di prodotto considerate (le più acquistate secondo l’Istat) sono stati registrati i prezzi, promozioni incluse, di tutti i prodotti in vendita, ma solo se presenti a scaffale. Questo per di ricostruire l’esperienza di acquisto, dato che l’indisponibilità di un prodotto potenzialmente conveniente limita le possibilità di risparmio.

I prezzi vengono elaborati sulla base di calcoli e ponderazioni. Otteniamo così un indice su base 100, che misura il posizionamento di prezzo di insegne e punti vendita, a livello nazionale e locale, rispetto alla loro piazza competitiva".

Rispamio massimo in città: il risparmio annuo, indicato vicino ai punti vendita meno cari di ogni città, è calcolato traducendo gli indici su base 100 in spesa annua . Per ottenere il risparmio, infine è stato calcolato la differenza di spesa tra l’ultimo negozio (il più caro) e il primo (il più economico)