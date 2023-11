"Città di circo" nel Parco di Villa Angeletti

Torna a issarsi la cittadella di chapiteaux per l’evento più atteso da migliaia di spettatori e spettatrici: è in arrivo infatti la nuova edizione di Città di circo, effimera città ideale che trova fondamenta più che reali a Bologna, nel Parco di Villa Angeletti, dal 24 novembre al 10 dicembre.

Un'occasione unica in Italia: un fittissimo cartellone per far vivere il panorama del circo contemporaneo nazionale attraverso spettacoli, concerti, live set, proiezioni, conferenze, incontri con il pubblico e le Istituzioni. Sono 6 i tendoni da circo che compongono la piazza di questa città d’arte, circa 50 gli eventi durante i 15 giorni del cartellone, 80 gli artisti in scena, centinaia e centinaia le maestranze dello spettacolo coinvolte, tra professionisti e volontari che hanno sposato con entusiasmo l’iniziativa.



Il grande evento è organizzato dal Forum Nuovi Circhi, che dal 2017 riunisce le compagnie italiane di circo contemporaneo con tendone con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo delle nuove forme di circo negli spazi pubblici e nel tessuto urbano. Il risultato è una kermesse che si offre come vetrina di nuove produzioni, spazio di ricerca e sperimentazione e, soprattutto, come proposta di un modello concreto di comunità. Saranno presenti il Circo Paniko, il Magda Clan, Circo Side, Teatro nelle Foglie, Circo Madera, L’Iglù, Arterego, El Grito, Circo Krom etc etc.



A inaugurare la prima giornata, venerdì 24 novembre, lo spettacolo di Giorgio Bertolotti Juri the cosmonaut, ambientato in una navicella spaziale particolare… quella di un clown intergalattico. A seguire Kairòs di Teatro nelle Foglie conduce gli spettatori in una dimensione onirica fatta di cordami, acrobazie e scenografie sorprendenti. In scena alle 22:00 Salt’In Circo, cabaret comico poetico composto da 11 artisti della nostrana Arterego, per ridere, piangere e volare insieme. La conclusione della serata è affidata all’eccentrico concerto delle Wunder Tandem, scatenato duo femminile dall’animo disco-punk.



Il programma prevede concerti ogni venerdì e sabato sera. Gli spettacoli, adatti a tutti i tipi di pubblico, si svolgono nei weekend e nei giorni feriali a partire dal pomeriggio.

Un occhio di riguardo è dedicato alla formazione attraverso un convegno di quattro giorni che si terrà negli chapiteau a Villa Angeletti: un ciclo di conferenze organizzato dal Forum grazie alla disponibilità del Comune di Bologna e il contributo di accademici ed esperti del settore.

L’ultimo weekend del festival si chiude in bellezza con il Gran Gala dei Circhi, una produzione ad hoc per la città di Bologna, che vedrà in scena la cooperazione di tutti gli artisti e la contaminazione tra i diversi stili delle compagnie di circo contemporaneo partecipanti al progetto.



Con lo scopo di rendere accessibile a chiunque la fruizione, agli spettacoli si accede attraverso una prenotazione telefonica e un biglietto estremamente popolare, ovvero a offerta libera a fine spettacolo.

Sul sito di Forum dei Nuovi Circhi (https://www.forumnuovicirchi.it/citta-di-circo/) sono reperibili tutte le informazioni.



Città di Circo è un progetto che gode del sostegno del Comune di Bologna e per il 2023 è un progetto speciale FNSV sostenuto dal Mic.