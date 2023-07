"A Mente Fresca 2023": film, mostre, concerti e spettacoli di burattini

Indirizzo non disponibile

Proseguono gli appuntamenti di A Mente Fresca, la rassegna di eventi estivi a Casalecchio di Reno promossa dall’Amministrazione comunale e coordinata dal servizio Casalecchio delle Culture in collaborazione con associazioni e festival locali e metropolitani.

In particolare segnaliamo l’avvio della rassegna cinematografica estiva sulla nuova terrazza del centro commerciale Gran Reno, venerdì 14 luglio con Triangle of Sadness, Palma d’Oro al Festival di Cannes 2022 e domenica 16 luglio, alla Casa delle Acque, il concerto “Au bord de l’eau” della rassegna Corti Chiese e Cortili in cui la cantante e autrice Cristina Renzetti presenta le sue canzoni pescando tra le composizioni più significative dalla sua discografia accompagnata da due musicisti straordinari, il pianista Enrico Zanisi e il batterista Alessandro Paternesi, tra i più affermati jazzisti della loro generazione. Ma vediamo nel dettaglio tutti gli eventi della settimana.

La proiezione del cortometraggio Raggiungere, sulla storia dell’Eccidio del Cavalcavia di Casalecchio di Reno (10 ottobre 1944) si terrà martedì 11 luglio, alle ore 20.30 alla Casa per la Pace "La Filanda" (via Canonici Renani, 8) nell’ambito della rassegna Estate tra Musica e Memoria. Il film, realizzato ad aprile 2022 all’interno del progetto Filmare la Storia dell'Istituto Comprensivo Centro, è stato scritto e diretto da Antonio Spetrini e interpretato da 96 alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. La Storia dell’Eccidio del Cavalcavia entrerà silenziosa nelle vite di un gruppo di studenti e donerà nuova luce e consapevolezza nel momento in cui troveranno il modo di darle voce. Sempre alla Casa per la Pace si terrà, venerdì 14 luglio alle 20.30, il concerto del gruppo Sbanda Ballet, che ci farà riscoprire brani popolari italiani e della tradizione europea.

Alla Casa delle Acque (via del Lido, 15), in programma la mostra di acquerelli L'anima delle donne di Lisa Liquori, in esposizione martedì 11 luglio, dalle 18.00 alle 23.30, e il concerto Au bord de l’eau di Cristina Renzetti con i musicisti Enrico Zanisi e Alessandro Paternesi, domenica 16 luglio, alle ore 21.00, nell’ambito di Corti, Chiese e Cortili (prenotazioni online su prenota.collinebolognaemodena.it – tel 051 836441, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 13.00).

Per i più piccoli, ultimo appuntamento con i burattini de Il Teatrino di Carta, a cura di Teatrinindipendenti, al Centro Sociale San Biagio (via Micca, 17), nell’ambito dell’omonima rassegna estiva: martedì 11 luglio, alle ore 21.00, vanno in scena le Farsette, insieme di piccoli spettacoli sempre nuovi, dove si avvicendano i personaggi italiani della tradizione.

Dopo l’avvio di venerdì 14 luglio (ore 21.30) con il film Triangle of Sadness di Ruben Östlund, la programmazione del Cinema all’aperto del centro commerciale Gran Reno prosegue con Spider-Man: Across the Spider-Verse (sabato 15 luglio) e Tre di troppo (domenica 16 luglio).

Sono inoltre aperte le prevendite per la paella di beneficenza a favore di LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che si terrà martedì 18 luglio, alle ore 20.30 alla Casa delle Acque, nell’ambito della rassegna Acquolina. La cena sarà accompagnata da musica dal vivo a cura di Stefano Sammarchi. Evento a pagamento. Info e prenotazioni: 328/2496440