Nuovo allestimento di Baccanti di Euripide nello spazio molto suggestivo dell’ex chiesa di San Mattia di Bologna, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna. Lo spettacolo, pensato in relazione alla grande navata barocca, conduce il pubblico in un viaggio alla scoperta di uno dei testi fondamentali del teatro antico, un inno alla vita indistruttibile, un capolavoro poetico e filosofico contemporaneo che trasforma la ex chiesa in santuario per i culti del nuovo dio straniero: Dioniso. Il dio del teatro ci guida inesorabilmente verso la tragedia dello sguardo nel tentativo di ricomporre i pezzi dispersi del mondo.

Al termine di ciascuna replica, è previsto un incontro a partecipazione gratuita di riflessione e approfondimento a partire dagli infiniti temi che si diramano da Baccanti. Di seguito il programma del ciclo di incontri:

"Dall'io al Tutto | metamorfosi di un dio"

5 aprile - Massimo Fusillo Il dio ibrido – Dioniso e le “Baccanti” nel Novecento

6 aprile - Adriana Cavarero Donne che allattano cuccioli di lupo – Icone dell’ipermaterno

7 aprile - Paolo Pecere Il senso della natura – Sette sentieri per la Terra

12 aprile - Giuditta de Concini e Matteo Casari India mirabilis – Gli orienti del teatro

13 aprile - Federico Condello Niente a che fare con Dioniso – Euripide e l’oppio del popolo

14 aprile - Giuseppe Fornari Da Dioniso a Cristo – Conoscenza e sacrificio nel mondo greco