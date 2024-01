Doppia data bolognese per Laura Pausini, che oggi 9 dicembre e domani farà cantare a squarciagola il pubblico dell'Unipol Arena in due date quasi sold-out. La cantante romagnola è mancata dalle scene dal 2019 (avrebbe dovuto esibirsi al concertone di Imola in favore delle popolazioni alluvionate, poi annullato) ed è tornata a calcare i palchi con il suo "World Tour" in cui si esibirà in varie città d'Italia e all'estero. Tante le persone che hanno sfidato il freddo e si sono messe in coda fuori dal palazzetto anche ore prima che aprissero i cancelli: c'è chi viene da fuori provincia, chi addirittura dalla Sicilia o dalla Sardegna, tanto è l'affetto per quella che ancora oggi è un'intramontabile star mondiale del pop italiano.

Il concerto è uno show che attraversa i trent'anni di carriera di Pausini: quasi quaranta tracce che vanno dall'ultimo album Anime Parallele fino ai pezzi più attesi e memorabili come La solitudine, Strani amori e Io canto.