"Jack Frusciante è uscito dal gruppo", in arrivo il secondo capitolo del romanzo best-seller di Enrico Brizzi

Trent'anni dopo l'uscita del romanzo che è diventato una pietra miliare della letteratura bolognese e italiana, Enrico Brizzi ha detto che sì, il sequel di Jack Frusciante è uscito dal gruppo si farà. Non solo: il nuovo capitolo della storia di Alex e Adelaide, che senza esagerare ha segnato una generazione di lettori, si troverà nelle librerie già nel prossimo settembre edito da HarperCollins.

L'annuncio a sorpresa è stato dato dallo stesso scrittore durante l'ultima puntata della trasmissione In altre parole di Massimo Gramellini, andata in onda sabato sera su La7: "Sto vivendo questa sensazione fantastica di risentire la storia del vecchio Alex, di Adelaide e di tutti i protagonisti - ha detto Brizzi -, come quando ti capita di riascoltare quelle vecchie canzoni che hai ascoltato da ragazzo e per qualche miracolo questa canzone suona ancora. Ecco, io mi sento così", ha aggiunto, prima di confermare che "a settembre uscirà".

Ambientato sotto le Due Torri degli anni ‘90, Jack Frusciante è uscito dal gruppo narra la crescita ribelle di Alex, studente controcorrente del liceo Caimani (storpiatura del Galvani di via Castiglione), che si innamora di Adelaide durante quel delicato passaggio tra l'adolescenza e la vita adulta. Pubblicata nel 1994, questa "maestosa storia d'amore e di rock parrocchiale" diede a un Brizzi appena ventenne un successo enorme.

Quella del secondo capitolo di Jack Frusciante "è un'ipotesi che negli ultimi trent'anni mi è stata proposta varie volte - continua lo scrittore, che di recente ha pubblicato l'ultima sua fatica, La leggenda di Anita -. Ne ho trascorsi ventinove a negare la possibilità di avere voglia”. Poi nell'ultimo anno qualcosa è cambiato: "Non si sa da dove nasce l'urgenza di scrivere una storia, ma sappiamo che quando nasce è insopprimibile. Io mi sento così - conclude Brizzi - prigioniero di questa fascinazione".