Venerdì 10 novembre e sabato 11 novembre 2023 l'evento "DIS-ORDER: 10 anni di corretta informazione scientifica sotto le due torri". Dove? A Bologna, in Biblioteca Salaborsa nell’Auditorium Enzo Biagi per il panel di venerdì 10, sabato 11 nella Piazza coperta per i laboratori interattivi, tutti gli altri eventi a Palazzo d’Accursio nella Sala Cappella Farnese, a pochissima distanza in Piazza Maggiore.

L’evento si articola in due serate (venerdì e sabato dalle ore 18) dove sul palco dell’Auditorium Enzo Biagi e in Sala Cappella Farnese si alterneranno noti divulgatori ed esperti di comunicazione scientifica per parlare e confrontarsi su temi legati alla corretta informazione. Sabato, a partire dalle ore 10 e per tutto il pomeriggio, saranno organizzati laboratori interattivi, banchetti informativi ed incontri con giornalisti.

Perché? Dopo dieci anni di attività di divulgazione scientifica e corretta informazione, Minerva e i creatori del blog BUTAC, hanno deciso di festeggiare il loro decimo anniversario nel 2023 regalando alla comunità bolognese un evento aperto a tutti con nomi di spicco della divulgazione scientifica italiana e comunicatori di grande esperienza per due incontri sul tema della corretta divulgazione e della difficile sfida di divulgare.

Perché il nome DIS-ORDER?

Il titolo dell’evento, DIS-ORDER, richiama l’information disorder, termine ad ombrello che è stato coniato dagli esperti per identificare la disinformazione in tutte le sue forme, intenzionali e non. Il titolo richiama, inoltre, al disordine intrinseco della comunicazione scientifica contemporanea: un prisma complesso dalle molte sfaccettature, che deve tenere conto del pubblico diversificato, di una scienza costantemente in sviluppo, senza annoiare e senza perdere di vista la correttezza dei contenuti. Gli eventi sono gratuiti ma per partecipare è necessario iscriversi tramite i link presenti in corrispondenza di ogni evento.

Il programma giorno per giorno:

Venerdì 10 Novembre

Perché ci arrabbiamo (troppo)? Quando parlare di scienza diventa tifoseria

Dalle 18:00 alle 20:00 – Auditorium Enzo Biagi

Biblioteca Salaborsa, Piazza del Nettuno, 3, 40121 Bologna

Nella serata di venerdì 10 Novembre nell’Auditorium Enzio Biagi di Bologna con gli ospiti Gaia Contu, Immanuel Casto, Sergio della Sala e Fabiana Zollo affronteremo i temi legati alle emozioni che suscitano le discussioni scientifiche esplorando le cause e gli effetti, indagando il ruolo dei social media e della comunicazione. Tramite esempi e dibattiti rifletteremo su quali possono essere le strategie per una comunicazione efficace e corretta.

Con: Immanuel Casto, Gaia Contu, Sergio della Sala, Fabiana Zollo

Moderano: Michelangelo Coltelli, Martina Cavallucci

Presenta: Pierdomenico Memeo

Gli ospiti di venerdì 10 Novembre:

Immanuel Casto è cantautore, artista, game designer e attivista italiano. Dal novembre 2019 è presidente del Mensa Italia con cui BUTAC ha collaborato alla realizzazione di alcuni contenuti divulgativi a tema #informationdisorder. Facendo suo lo scopo del Mensa di “utilizzare l’intelligenza come bene dell’umanità” e permettere la possibilità ad ognuno di esprimere il suo talento o talenti, interviene spesso in dibattiti a tema culturale/divulgativo trattandoli in maniera non convenzionale, e veicolando graffianti messaggi di rilevanza sociale e tematiche sociali importanti quali la sessualità, l’accettazione di sé e degli altri e la libertà di espressione sono alla base della sua attività, non solo in ambito divulgativo ma anche in ambito musicale e ludico .

Gaia Contu si definisce l’allegra divulgatrice e racconta, sul suo canale youtube, tutte le possibili declinazioni della materia che più l’appassiona: la filosofia della scienza . Svolge la sua attività sui social parlando di attualità, riflessioni e considerazioni sulla bioetica. Laureata alla triennale in Fisica a Padova, ha conseguito la laurea magistrale in Filosofia della Scienza a Firenze e un Master in “Comunicazione della Scienza“ alla Sissa di Trieste, al momento è dottoranda in etica della robotica alla Scuola Sant’Anna di Pisa .

Sergio della Sala è neuroscienziato e tra i fondatori del Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze CICAP di cui è presidente dal 2012, nonché direttore dell’unità di Human Cognitive Neuroscience della University of Edinburgh ed editore della rivista dedicata alle neuroscienze “Cortex”.

Fabiana Zollo è ricercatrice in Informatica presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia dove coordina il Laboratorio di Data Science for Society. Si occupa di studiare i processi di diffusione dell’informazione e le dinamiche sociali e di polarizzazione sui social media È responsabile per Ca’ Foscari di diversi progetti internazionali su tematiche quali l’infodemia, la disinformazione e i discorsi d’odio online, nonché la comunicazione della scienza .

Sabato 11 Novembre

Show di Federico Benuzzi: Fake – Di bufale si muore

Dalle 10:00 alle 12:00 – Sala Cappella Farnese

Piazza Maggiore 6 Palazzo D’Accursio – Ultimo piano 40124 Bologna

Con: Federico Benuzzi

Presenta: Emanuele Luciani

Federico Benuzzi, classe ’76, lauerato in Fisica presso l’Università di Bologna e Attore professionista Diplomato presso la Scuola di Teatro Colli di Bologna

Federico dalle 10 alle 12 di Sabato 11 Novembre ci sorprenderà con uno spettacolo dal titolo “Fake – di bufale si muore”! Una conferenza-spettacolo sulle bufale scientifiche.

Per tutti i dettagli sui contenuti rimandiamo al suo sito: Federico Benuzzi

Sabato 11 Novembre

Panel giornalisti – Fact checking

Non chiamiamole fake news. L’importanza delle fonti e della contestualizzazione nel giornalismo 2.0

Dalle 15:00 alle 17:00 – Sala Cappella Farnese

Piazza Maggiore 6 Palazzo D’Accursio – Ultimo piano 40124 Bologna

Con: Viola Stefanello, Charlotte Matteini, Gianmichele Laino

Modera e presenta: Michelangelo Coltelli

Michelangelo Coltelli modera un incontro con alcuni giovani giornalisti: Un panel di esperti, con Viola Stefanello – giornalista de Il post, Charlotte Matteini – giornalista e fact-checker, collaboratrice di today.it e Il fatto quotidiano, e il direttore di Giornalettismo Gianmichele Laino, esplorerà l’essenza delle fonti nel giornalismo contemporaneo. Un’occasione unica per discutere l’importanza cruciale delle fonti nell’informazione di qualità, andando oltre il mondo del giornalismo per esaminare il loro ruolo nella formazione dell’opinione pubblica.

Michelangelo Coltelli

Gianmichele Laino

Viola Stefanello

Charlotte Matteini

Sabato 11 Novembre

Perché non ci preoccupiamo (abbastanza)? Quando parlare di scienza non è sufficiente

Dalle 18:00 alle 20:00 – Sala Cappella Farnese

Piazza Maggiore 6 Palazzo D’Accursio – Ultimo piano 40124 Bologna

Nella serata di sabato 11 Novembre all’interno della Cappella Farnese a Bologna con gli ospiti Adrian Fartade, Agnese Collino, Ruggero Rollini e Paola Govoni affronteremo i temi legati alla reticenza della comunità a reagire alle emergenze evidenziate dalla comunità scientifica esplorando il concetto di percezione e valutazione del rischio, indagando i fattori che ne distorcono la percezione come la complessità di comunicazione della scienza, di cause sociali ed economiche. Tramite esempi e dibattiti rifletteremo su quali possono essere le gli scenari per passare da una consapevolezza ad azioni concrete.

Con: Adrian Fartade, Agnese Collino, Ruggero Rollini, Paola Govoni

Moderano: Noemi Urso, Marco Rocca

Presenta: Pierdomenico Memeo

Gli ospiti di sabato 11 Novembre:

Adrian FartadeAdrian Fartade ha studiato storia e filosofia all’Università di Siena con un percorso incentrato sulla scienza, e si occupa principalmente di storia dell’#astronomia e divulgazione scientifica. Sulla sua pagina Facebook e sul suo canale YouTube #link4universe racconta a più di 400.000 iscritti le più recenti scoperte dei ricercatori delle università di tutto il mondo Questo, insieme alla passione per il teatro, ha portato Adrian a tenere monologhi sull’esplorazione spaziale in planetari, scuole e teatri in giro per l’Italia. Inoltre conduce un podcast sull’astronomia insieme a Astroperri e ha pubblicato svariati libri sull’argomento

Agnese CollinoAgnese Collino, biologa con un PhD in oncologia molecolare e un master in giornalismo e comunicazione della scienza, è divulgatrice e supervisore scientifico della Fondazione Veronesi dal 2016

Nel 2021 si è aggiudicata la nona edizione del premio Nazionale Divulgazione Scientifica con il libro “La malattia da 10 centesimi” edito da Codice Edizioni nel quale viene affrontato il tema della poliomielite .

Ruggero RolliniLaureato in chimica e comunicatore della scienza, Ruggero Rollini ha pubblicato con Mondadori “C’è chimica in casa” e dal 2019 collabora con Raiplay alla realizzazione di Superquark+, mentre da quest’anno lo abbiamo visto tra i volti di Noos di Alberto Angela. Sui social ha realizzato il format “La Scienza sul Divano” e del divano ricordiamo con grande gioia l’intervista a Michelangelo Butac Coltelli e Noemi Urso di BUTAC al #cicapfest19. Motivo in più per essere felicissimi di averlo tra i divulgatori ospiti del nostro Decennale

Paola GovoniPaola Govoni è laureata in Filosofia è oggi professoressa associata all’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ma anche divulgatrice scientifica, e si occupa di interazioni tra scienza e società in età moderna e contemporanea. È autrice di diversi articoli e libri sulla storia della scienza e la comunicazione scientifica, con un focus particolare sulle donne nella scienza