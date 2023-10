Disney concerts, a Bologna doppia data per le colonne sonore più belle

Per la prima volta insieme, Calma Management, Teatro EuropAuditorium, Teatro Comunale di Bologna e Fonoprint Studios presentano a Bologna due appuntamenti speciali firmati Disney Concert The Sound Of Magic, che si terrà il 2 e 3 dicembre 2023, e Fantasia In Concert il 5 e 7 gennaio 2024.

Entrambi in programma al Teatro EuropAuditorium, i due spettacoli vedranno la partecipazione dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna che suonerà dal vivo le musiche che fanno da colonna sonora alle scene di celebri film di animazione che verranno proiettate in alta definizione su grande schermo. Sul podio, il brasiliano Thiago Tiberio, oggi uno dei più importanti compositori e direttori di musica per film.

Sono memorabili le colonne sonore e i momenti più significativi dei lungometraggi Disney, quali Frozen – Il Regno di Ghiaccio, Alice nel Paese delle Meraviglie, Cenerentola, La Bella Addormentata nel Bosco, Aladdin, La Bella e la Bestia, Peter Pan, al centro del primo appuntamento di dicembre 2023, intitolato The Sound of Magic, che, per la prima volta in Italia, celebrerà a Teatro il centenario della nascita della The Walt Disney Company. The Sound of Magic si avvale di un prestigioso team formato dalla direttrice creativa Amy Tinkham, dal direttore musicale Giles Martin e dall’arrangiatore e orchestratore Ben Foster.

“Fantasia” e “Fantasia 2000” saranno invece i classici proiettati durante il secondo concerto di gennaio 2024, dal titolo Fantasia In Concert, in cui l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna interpreterà alcune delle pagine sinfoniche che animano i due film, come la Sinfonia Pastorale di Ludwig van Beethoven, il Clair de lune di Claude Debussy, La danza delle ore di Amilcare Ponchielli, Pomp And Circumstance di Edwar Elgar, I Pini di Roma di Ottorino Respighi e L’apprendista stregone di Paul Dukas.

I due eventi fanno capo a Disney Concerts, la divisione di Disney Music Group, il ramo musicale di The Walt Disney Company, che produce concerti e tournée e concede in licenza contenuti musicali e visivi Disney a orchestre sinfoniche e organizzatori su scala mondiale. Il catalogo Disney Concerts comprende una varietà di proposte che vanno dai concerti dal vivo con proiezione di film a concerti strumentali, fino a produzioni multimediali accompagnate da cantanti e cori. Sono 575 le esibizioni che l’anno scorso si sono tenute nelle più importanti sale da concerto del mondo, tra le quali il Lincoln Center, il Royal Albert Hall, la Sydney Opera House, il Tokyo Forum e l’Hollywood Bowl, presentando titoli come Star Wars Film Concert Series (Episodi IV-VII), La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Fantasia, Pixar in Concert, The Nightmare Before Christmas, Alice nel Paese delle Meraviglie, Frozen – Il Regno di Ghiaccio, Ratatouille, la serie dei Pirati dei Caraibi (Episodi I-IV) e le Sinfonie Allegre. Sono attualmente in fase di sviluppo diverse produzioni di concerti e tour ripresi dai film di animazione e live action firmati Disney, Pixar, Lucasfilm e Marvel.

«Il valore e la bellezza della cultura passano anche attraverso lo sviluppo e la valorizzazione di progetti che nascono dalla sinergia artistica, organizzativa e progettuale di realtà private e pubbliche, come in questo caso, laddove Calma Management e il Teatro EuropAuditorium insieme al Teatro Comunale di Bologna hanno lavorato insieme alla realizzazione di uno dei progetti culturali più importanti degli ultimi dieci anni sotto l’egida Disney», dichiara Filippo Vernassa, Direttore artistico del Teatro EuropAuditorium.

«Siamo davvero felici di essere protagonisti di un progetto dal vivo che rinsalda il magico connubio tra l'orchestra sinfonica e i film nati dal genio di Disney, fissato in modo indelebile nell’immaginario di generazioni e generazioni di spettatori», dichiara Fulvio Macciardi, Sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna.

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e martedì e giovedì anche al mattino, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (Piazza Costituzione 5/f, Bologna – E-mail: info@teatroeuropa.it – Tel: 051.372540). La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Via Saragozza 234, Bologna – E-mail: info@teatrocelebrazioni.it – Tel: 051.4399123).