Dmitry Korchak e Vasilisa Berzhanskaya in concerto al Teatro Auditorium Manzoni

Sabato 11 febbraio due artisti russi che siamo solitamente abituati a sentir cantare insieme sul palco e che invece ascolteremo in un diverso assetto: sono il tenore Dmitry Korchak – che si presenta per la prima volta al pubblico bolognese nella veste di direttore d’orchestra – e il mezzosoprano ventottenne Vasilisa Berzhanskaya, vincitrice nella categoria “Giovani cantanti dell’anno” agli “International Opera Awards 2020”. Berzhanskaya interpreta i Canti e danze della morte di Modest Musorgskij, arrangiati da Dmítrij Šostakóvi?, compositore di cui Korchak sul podio propone la Sinfonia n. 12 in re minore “L’anno 1917”. Completa il programma la Sinfonia n. 1 detta “Classica” di Sergej Prokof’ev.

I biglietti – da 10 a 40 euro – sono in vendita online tramite Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Comunale (Largo Respighi, 1), dal martedì al venerdì dalle 12 alle 18 e il sabato dalle 11 alle 15; il giorno del concerto presso l’Auditorium Manzoni da 1 ora prima fino a 15 minuti dopo l’inizio dello spettacolo.