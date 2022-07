Luglio a costo zero: eventi, concerti e mostre gratis a Bologna

Orario non disponibile

Bologna a costo zero. D'estate più che mai grazie alla costellazione di iniziative, rassegne e festival di cui la città è ricca. Cinema, musica, intrattenimento. Piazze, palazzi, arene a disposizione della cultura mentre il termometro fa salire la temperature. E noi ci rinfreschiamo così, con una bella selezione di appuntamenti per cui non è richiesto un solo euro!

Enjoy!

Cinema in Piazza Maggiore: gli imperdibili di luglio (biglietto di ingresso: 0 euro)

Un evento straordinario che ha portato le foto di Piazza Maggiore in giro per il mondo: "Sotto le stelle del cinema" oltre all'altissima qualità della programmazione è anche gratis. Cosa non perdere questo mese? Selezionare i film più belli è durissima (qui tutto il programma, così non si sbaglia), ma uno sforzo lo possiamo fare: intanto lunedì 11 luglio c'è Stefano Accorsi con "La piazza che verrà, Bologna e il cinema"; il 16 luglio arriva Marco Bellocchio a presentare "L'ora di religlione" e il 30 luglio si proietta Il Divo e Paolo Sorrentino sarà sul palco a introdurre la pellicola.

Serata per Lucio con Federico Poggipollini (biglietto di ingresso: 0 euro)

In Piazza Carducci, un'altra serata musicale a ingresso libero! Il 14 luglio alle 21 “Serata evento dedicata a Lucio Dalla” di Cristiano Governa con Andrea Santonastaso in collaborazione con Fondazione Lucio Dalla. Le lettere elaborate dagli studenti del Liceo Musicale “Lucio Dalla” di Bologna e indirizzate a Lucio Dalla reinterpretate da Cristiano Governa per uno spettacolo teatrale con la musica di Federico Poggipollini e le parole di Andrea Santonastaso e Matteo Naldi.

Paola Turci: una serata per i 30 anni di carriera (biglietto di ingresso: 0 euro)

Paola Turci, accompagnata dal chitarrista Fernando Pantini, in uno show acustico che ripercorre la sua carriera e con tutta la sua classe e la sua energia. Appuntamento il 21 luglio a CUBO - Giardini di Porta Europa (Piazza Vieira de Mello, 3-5). Trent'anni di carriera sviluppata seguendo diverse fasi artistiche, in una continua ricerca personale che hanno reso l'artista unica nel panorama musicale italiano. In collaborazione con Le Nozze Di Figaro.

Funk Rimini alla Montagnola (biglietto di ingresso: 0 euro)

Il 13 luglio a Montagnola Republic. Il progetto Funk Rimini nasce come collettivo che organizza party e jam sessions in riviera dove poi apre un negozio di dischi e un club. Nel 2016 diventa una band pubblicando ben 4 Ep ed un album (“Flowsane”) grazie ai quali suona centinaia di concerti sui migliori palchi e festival d’Italia. Il loro sound rovente come la sabbia d’estate unisce l’attitudine Funk al campo semantico e musicale di Rimini e di tutto ciò che la riviera rappresenta per il mondo del clubbing. I Funk Rimini sono Ricky e Francesco Cardelli (Capofortuna), Kambo, Kino e Ciuk. Il nuovo album “Odeon” (giugno 2022) vedrà le collaborazioni di Ralf, Stefano Bollani e TBone degli Africa Unite! Ore 21.00

Amy Winehouse: live e racconti dopo il concerto (biglietto di ingresso: 0 euro)

Una serata speciale e gratuita (il 6 luglio), unica nel suo genere, dedicata alla "leonessa" della musica ormai divenuta "angelo": Amy Winehouse, per il format "Una voce fuori dal coro" condotto dallo storico del rock Lucio Mazzi e inserito nella rassegna "Siamo Angeli". Vivremo racconti, video e memorie inedite dopo il concerto della formazione A Glass of Winehouse: concerto tributo ad Amy Winehouse per "Siamo Angeli" del 2 luglio, dalle ore 21.00, al Battiferro.

Undici anni fa, il 22 luglio 2011, ci lasciava Amy Winehouse, una delle figure femminili più interessanti e amate della storia del rock, ma anche una di quelle più disperate e sole. Ripercorrere la sua storia significa anche non dimenticare lei e la sua musica.

Amy Winehouse, una voce magniloquente, una vita fragile, raccontata dallo storico del rock Lucio Mazzi in maniera inedita con video originali, storie, aneddoti e curiosità sulla vita e la musica di una diva inimitabile. Rivivremo la vita di una stella luminosissima ma fugace, scoprendo chicche su alcune delle canzoni che più l'hanno rappresentata. Quando saliva sul palco e cantava, Amy Winehouse aveva una voce potente e solidissima, che intonava melodie antiche, complesse.

Amava il jazz, il soul, il r'n'b, il blues. E soprattutto conosceva quei suoni che sono graffi dell'anima e dolori: Carole King, Donny Hathaway, Sarah Vaughan. Di lei il Guardian scrisse: "La musica di Amy Winehouse è da qualche parte tra Nina Simone e Erykah Badu". Un angelo blues, dalla vita troppo breve, dalla voce e dalla presenza troppo potenti per essere dimenticata. Lucio Mazzi ci farà scoprire il mondo di questo "angelo" tormentato in maniera delicata e coinvolgente. Ore 20.00 apertura Battiferro con possibilità di cenare sul posto, ore 21.00 inizio spettacolo Ingresso gratuito - posti limitati, prenotazione consigliata.

CineCasalone in San Donato: 5 serate free entry (biglietto di ingresso: 0 euro)

Decima edizione della rassegna cinematografica, quest’anno all’insegna dei documentari d’autore che si volge nel cortile del Casalone. Cinque proiezioni in collaborazione con RTA Il Casalone e l’associazione D.E-R. Col patrocinio del Quartiere San Donato-San Vitale. I documentari sono preceduti dalla proiezione di una video pillola su Margherita Hack di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita.