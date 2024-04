Fiera del Cicloturismo, dal 5 al 7 aprile al DumBO di Bologna. Sette tour proposti insieme a eXtraBO e Komoot per scoprire la Bicipolitana

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 aprile 2024, a Bologna, nello spazio DumBO, torna la Fiera del Cicloturismo, organizzata da Bikenomist. L’edizione 2024 arriva con molte novità e importanti conferme. Venerdì 5 aprile, torna il Forum del cicloturismo, la giornata dedicata agli operatori di settore e agli incontri B2B, con uno sguardo internazionale e un focus sullo sviluppo di nuovi modelli di business. Confermata la presentazione del 4° rapporto ISNART sul cicloturismo. L’evento, su prenotazione, anticipa le due giornate, sabato 6 e domenica 7 aprile, ad accesso gratuito, per il pubblico.

Venerdì 5 alle 10 apriranno il Forum del cicloturismo Davide Cassani, Presidente - Apt Servizi Emilia-Romagna, Patrik Romano, Direttore di Fondazione Bologna Welcome e Simona Larghetti, Consigliera delegata alla Mobilità ciclistica e alla Bicipolitana della Città metropolitana di Bologna. L’assessora alla Nuova mobilità, Valentina Orioli e Simona Larghetti rappresenteranno il Comune di Bologna e la Città metropolitana all’apertura di questa terza edizione sabato 6 alle 10.

Quest’anno più spazio ai workshop e ai racconti di esperienze con i Bikeitalia Talks, accanto ad un’area espositiva ancora più ampia per accogliere le proposte di mete per le vacanze attive, italiane ed estere, le proposte di produttori di bici e accessori e offrire un’esperienza di visita a 360°. Anche quest'anno ci sarà un parcheggio per accogliere oltre 500 bici in contemporanea all’interno di un ambiente custodito capace di offrire un servizio di prima assistenza.

Le famiglie troveranno all’interno della Fiera l’Area Kids, uno spazio dove bambine e bambini potranno divertirsi e sperimentare attività fisiche in totale sicurezza. Pedalare, arrampicare, correre, saltare, lanciarsi e socializzare: attraverso laboratori ludici, tenuti da istruttori qualificati, i più piccoli potranno trascorrere una giornata in compagnia, anche senza la presenza dei genitori che potranno così visitare l’area espositiva in tranquillità.

Grazie alla collaborazione con Bologna Welcome, sarà possibile partecipare a uno dei tour in bici guidati per scoprire il territorio bolognese.

Si potrà anche pedalare seguendo uno dei sette tour proposti insieme a eXtraBO e Komoot per scoprire Bicipolitana dai due lati di Bologna, quello che tende a sud, verso l’Appennino, e quello che tende a nord, verso la Pianura. Si tratta di itinerari ad anello di varia lunghezza che partono e terminano presso DumBO.