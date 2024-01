Fulminacci a Bologna con il suo tour "Infinito + 1"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il 22 e 23 aprile 2024 "Fulminacci" farà tappa all'Estragon Club con il suo tour "Infinito + 1".

Fulominacci scalda i motori e torna con il nuovo singolo “Filippo Leroy” e uno speciale tour nel 2024. Un percorso graduale e senza bruciare tappe quello dell’artista romano, che, arrivato sulla scena come un fulmine a ciel sereno, passo dopo passo, è riuscito in poco tempo a conquistare pubblico e critica con la sua musica. A distanza di due anni dal suo ultimo tour indoor, annuncia le date nei club del “Fuliminacci - In Tour 2024".