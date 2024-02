Pietro Sparacino porta il suo nuovo live show "Il Ventennio" a Bologna

Il nuovo tour dello stand up comedian siciliano, ormai romano d’adozione, ha preso il via e il 20 Febbraio sarà a Bologna al Locomotiv Club. A quarant’anni compiuti, Sparacino intitola il suo live IL VENTENNIO e porta in scena uno spettacolo a cuore aperto che, ripercorrendo la sua carriera, ci racconta quanto è cambiato lui, ma soprattutto quanto è cambiata la comicità, le parole e l’uso che se ne fa e la società in cui viviamo



Uno spettacolo sincero, coinvolgente e ironico che, grazie al suo stile inconfondibile e a un’ironia ormai ben definita, racconta queste ultime due decadi da un punto di vista personale ma condiviso:

“Quando ho cominciato, 20 anni fa, non pensavo che sarebbe durato così a lungo questo viaggio. E in questi 20 anni è cambiato tutto da quando ho iniziato: comunicazione, linguaggio, comicità. Mi piace in questo spettacolo ripercorrere ciò che è stato e celebrare i fallimenti; il pretesto per parlare di questi ultimi vent’anni, miei e vostri. E racconto di figli, genitori, Pillon e Gabriele Cirilli, di Padre Pio e di come e quando stavo per diventare prete…”





Lo spettacolo è prodotto da The Comedy Club.