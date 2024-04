Musiche che raccontano storie

L’ensemble si esibirà in un'unica data a Bologna, presso il Teatro del Baraccano, domenica 21 aprile. Gruppo da camera, genre-leader, composto da 10 musicisti eclettici che propongono una musica unica e originale.?Fondato a nel 2012 dal visionario chitarrista e compositore brasiliano Carlos da Costa Coelho, il gruppo ha all'attivo decine di concerti in Italia e all'estero, numerosi video e CD pubblicati, un documentario e collaborazioni prestigiose con artisti internazionali.?Libera da limitazioni di stile e periodo, la musica dei Viaggiatori Armonici suscita emozioni che sensibilizzano l'animo umano, rendendo così gli ascoltatori più accorti verso il prossimo e l'ambiente.?Sul palco di questa piccola orchestra sono presenti oltre 40 strumenti, utilizzati nelle curate composizioni ed arrangiamenti scritti appositamente per questa formazione da Carlos Coelho.?Questo evento è un’opportunità per immergersi in un viaggio musicale emozionante, dove la magia della musica regalerà un'esperienza indimenticabile al pubblico di Bologna.