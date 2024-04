"Narrare i popoli": la finestra viola

Passeggiata narrativa con il kamishibai, laboratorio e incontro con la musica per conoscere folle, popoli e culture. Un percorso itinerante per le strade e i luoghi della città, per raccontare con parole e, in questo caso, anche con la musica, di popoli e culture.

Ai partecipanti saranno narrate delle storie con il kamishibai, un’originale strumento per l’animazione alla lettura. È un teatro d’immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie; una valigetta in legno nella quale vengono inserite delle tavole illustrate.

Lo spettatore vede l’immagine mentre il narratore legge la storia.

Perché? Per vedere la città con occhi diversi e per riappropriarsi dei luoghi che abitiamo o che visitiamo.

Come? Portando il kamishibai sulla bicicletta, come nella tradizione giapponese.

Il percorso si sviluppa su 3 tappe e sarà intervallato da un’attività laboratoriale:

Folle popoli e culture.

L’iniziativa terminerà con un incontro musicale dal titolo:

Medio oriente e Andalusia “Il flamenco” con il chitarrista Alberto Capelli .

Il flamenco è la musica del popolo nomade dei gitani che durante le loro migrazioni hanno attraversato tutto il medio oriente e il mediterraneo.



Per bambine e bambini e famiglie da 4 anni in su.



Ritrovo e partenza davanti al Museo della Musica ore 10,30

Strada Maggiore, 34 Bologna



Prenotazione obbligatoria via mail a:



tel. 051 2757711