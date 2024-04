Inaugurerà venerdì 5 aprile presso la Collezione delle Cere Anatomiche "Luigi Cattaneo" la mostra "Il primo paziente. La donazione del corpo alla scienza in graphic novel", visitabile gratuitamente dal 9 aprile al 14 giugno. L'evento di inaugurazione sarà anche l'occasione per presentare il graphic novel "Il primo paziente" (Tunué Edizioni), a cura di Stefano Ratti, Veronica Moretti, Otto Gabos, Caterina Coluccio, Sara Colaone, Onofrio Catacchio, da cui prende le mosse la mostra. Si tratta del primo albo illustrato e a fumetti sul tema, una sintesi tra medicina, sociologia, disegno e narrazione, che vuole dare una voce plurale e sinergica ad un atto di grande generosità per la formazione medica e la ricerca scientifica.

A illustrare il progetto interdisciplinare per la formazione medica e la ricerca "Il Primo paziente" sarà il prof. Stefano Ratti. Interverranno, poi, la fumettista e illustratrice Sara Colaone (ABABO) che parlerà di "Come il fumetto incontra la donazione del corpo alla scienza", e gli artisti Vittoria Adorno, Giuseppe Balestra e Federico Gaddi sulla "Prospettiva degli artisti".

Il percorso espositivo presso la Collezione delle Cere Anatomiche "Luigi Cattaneo", presenterà aneddoti, riflessioni e testimonianze professionali e scientifiche dal mondo dei donatori e dei loro famigliari, e allo stesso tempo racconterà le storie che compongono il libro illustrato e che restituiscono la delicatezza e l’importanza del gesto della donazione del corpo alla scienza. Tutto questo grazie anche alle studentesse e agli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Bologna che hanno contribuito al progetto e alle tavole illustrate presentate in mostra.

Realizzata dal Sistema Museale di Ateneo, dal Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie e dal Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell’Università di Bologna, dall’Accademia di Belle Arti di Bologna, dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e in collaborazione con Tunué Edizioni, la mostra fa parte del programma ABABO BOOM!, promosso dall'Accademia di Belle Arti nell’ambito di BOOM! Crescere nei libri.