Rivolta Pride 2024: dove e quando sarà la manifestazione LGBTQIA+ a Bologna

Sabato 6 luglio torna in città il Rivolta Pride. La rete diffusa di attivist?, collettivi e associazioni bolognesi annuncia la data della quarta manifestazione cittadina, per rivendicare cambiamenti reali per una piena autodeterminazione e contro la violenza strutturale che attraversa le vite delle persone LGBTQIA+. «Il percorso, i temi e gli aspetti organizzativi saranno affrontati nella serie di assemblee pubbliche e aperte che si terranno nelle prossime settimane», dichiarano le realtà organizzatrici, «lavorando per realizzare un Rivolta Pride sempre più accessibile e intersezionale».

Tra gli appuntamenti in avvicinamento alla manifestazione, il Rivolta Pride attraverserà lo sciopero dell’8 marzo convocato da Non Una di Meno, le manifestazioni per la Palestina Libera e l’IDAHOBIT, la giornata internazionale contro l’omolesbobitransafobia che cade il 17 maggio.