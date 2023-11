Le sagre di novembre a Bologna e provincia

Sagre d'autunno, Tartufeste, San Martino e persino il Ringraziamento: sono tantissimi gli appuntamenti che caratterizzano il mese di novembre a Bologna e nei suoi bellissimi dintorni. Dal Baccanale di Imola alla Sagra dei Sapori di San Lazzaro, dal tartufo in Appennino alla Festa del Ringraziamento a Crevalcore l'agenda dei fine settimana si riempie facilmente. Ecco quindi le principali sagre del nostro territorio.

BACCANALE - MEDITERRANEO

Imola - dal 21 ottobre al 12 novembre 2023. Scoprire e apprezzare sfumature diverse del gusto, della gastronomia e dei piaceri della tavola, tutto sapientemente condito da animazioni, spettacoli, eventi che trasformano Imola e il circondario in un grande palcoscenico sul quale si avvicendano storici, chef, gastronomi, artisti, produttori.

FESTA D'AUTUNNO ASPETTANDO SAN MARTINO

Villa d'Aiano (Castel d'Aiano) - 5 novembre 2023. Degustazione di prodotti tipici montanari lungo le vie del paese accompagnati da musica e mercato delle pulci con abbigliamento, piccolo mobilio, prodotti tipici di produzione locale, oggettistica creativa e militaria. Alle ore 12.00 partenza dalla piazza del Paese della CAMMINATA per Famiglie " IL PERCORSO DELLA CASTAGNA " .... dal castagneto, all'essicatoio e visita al mulino per la macinatura delle castagne. Camminata per esperti organizzata in collaborazione con Salto Salto trekking. Villa d'Aiano (Castel d'Aiano) | Brunetta +39 3333000748 oppure +39 3663952688

FESTA DI SAN MARTINO DI CASALECCHIO

Casalecchio di Reno - 04/11/2023 - 13/11/2023. Le strade di Casalecchio accoglieranno mercatini degli hobbisti, degli artisti e degli alimentari, il ristorante da asporto in Piazza del Popolo, con i piatti autunnali come la Polenta col sommarono e il baccalà e dalla mattina gli stand con i dolci, le caldarroste e le crescentine. Inoltre si tiene la suggestiva rievocazione dell'antica tradizione nordica della processione di San Martino, una sfilata notturna con San Martino a cavallo seguito dai bambini che reggono tante e colorate lanterne accese. Il ricco programma prevede inoltre spettacoli, conferenze, mostre, letture, concerti, animazioni e laboratori per bambini e visite guidate.

SAGRA DEI SAPORI A SAN LAZZARO

San Lazzaro di Savena - 28/10/2023 - 05/11/2023. Varie specialità di piatti della tradizione emiliano-romagnoli. Aperti a cena, nei festivi anche a pranzo. Prezzo l'Arci Benassi.

TARTUFESTA A CAMUGNANO

Camugnano - 5 novembre 2023 - 5 novembre 2023. Il tartufo e gli altri sapori dell'autunno in festa a Camugnano. Segreteria Comune di Camugnano 053441723

TARTUFESTA A SASSO MARCONI

Sasso Marconi - 28-29 ottobre, 1, 4-5 novembre 2023. Due weekend in cui le vie del centro cittadino di Sasso Marconi si animano con la mostra mercato del tartufo bianco, accompagnato da altri prodotti tipici dell’Appennino: castagne, funghi, formaggi, salumi, miele, dolci montanari, vino e olio extra-vergine d'oliva della colline sassesi. Cittadini e visitatori avranno la possibilità di compiere un vero e proprio viaggio sensoriale tra colori, profumi e sapori d’autunno.

Cucina con piatti a base di tartufo negli stand e menù tematici nei ristoranti del territorio. Alla manifestazione fanno da sfondo spettacoli, mostre, visite guidate ed escursioni a tema, bancarelle, stand degli artigiani locali e iniziative dedicate ai più piccoli.

FESTA DI SAN MARTINO A BENTIVOGLIO

Bentivoglio - 12/11/2023. Dove: Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio, Via San Marina 35, San Marino di Bentivoglio. Quando: 12 novembre 2023 "Par San Martèin tott i màst i dvèinten vein": così una volta si diceva per ricordare l'importanza di quei giorni dell'anno per la produzione del vino, che rallegrava le tavole autunnali insieme alle castagne. San Martino, però, non era solo un giorno di festa e distrazione dai lavori nei campi: poteva preoccupare i contadini che, al termine annuale del contratto di mezzadria, rischiavano l'allontanamento dal podere. Ricorderemo insieme le tradizioni legate alla Festa di San Martino, con caldarroste e vino novello! Partecipazione gratuita.

FESTA DI SAN MARTINO A CAPUGNANO

Capugnano (Alto Reno Terme) - 12 novembre 2023. La Pro Loco di Capugnano propone la tradizionale Festa di San Martino. Nella giornata si svolgeranno varie iniziative, anche per i bambini, e sarà possibile degustare, a pranzo e a cena, i prodotti della gastronomia locale, tra i quali i migliori piatti a base di castagne. Capugnano (Alto Reno Terme) | IAT 0534 521103

SAGRA DI SAN MARTINO A PIANORO

Pianoro - 12 novembre 2023. Presso il Circolo ARCI "Al Pazz", nel parco Nannetti di Pian di Macina, domenica 12 novembre si terrà la Sagra di San Martino. Dalle ore 10:00, per tutta la giornata, spazio giochi per bambini, bancarelle e stand enogastronomici.

Ore 14:00, spettacolo delle bolle. A seguire musica con il "Trio Gualandi".

TARTUFESTA A CASTEL DI CASIO

Castel di Casio - 12 novembre 2023. Castel di Casio, iscritta nelle "Città del tartufo", festeggia la qualità locale. Il 12 novembre, dalle 10.30 fino al tramonto, tartufesta per le vie del paese. Info 0534 44133

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO E FESTA DEI SAPORI

Crevalcore - 18/11/2023 - 19/11/2023. L'appuntamento con i sapori tipici della tradizione culinaria locale e autunnale si lega alla Festa del Ringraziamento per un weekend di festa nelle vie del centro. Prodotti locali tipici dell’autunno cucinati al momento negli stand, bancarelle di prodotti agricoli del territorio, mostra mercato di macchine agricole, spettacoli, musica e mercatino dell’hobbistica. a cura di Coldiretti e Pro Loco lungo le vie del centro storico.