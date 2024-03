Teatro e poesia femminile al Circolo Arci Brecht

Sabato 23 marzo ore 21 prosegue la rassegna "Fermata Teatro" del Circolo Arci Brecht in zona Corticella (via Genuzio Bentini 20 Bologna), con lo spettacolo "Mancano le Indicazioni": poesie e testi di Rita Bonetti in forma teatrale con Emanuele M. Landi cantore; Demetrio Poli chitarra e armoniche; Lino Toscano violino e percussioni; musiche e arrangiamenti di Demetrio Poli e Lino Toscano; sceneggiatura, allestimento scenico e regia di Emanuele M. Landi; luci-suono Mirko Bergami; produzione di Teatrocondiviso.



Ingresso soci Arci, con possibilità di fare la tessera in teatro. Per informazioni e prenotazioni chiamare al 3471702942. Per raggiungere il teatro: autobus 27A e 27B, fermata “Corticella” oppure, in auto, uscita 6 della tangenziale con parcheggio in strada vicino al teatro.