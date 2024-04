"Torri per bambini curiosi": un percorso in città alla scoperta delle torri di Bologna

Torri militari, case-torri e torresotti Quante torri ci sono ancora a Bologna? Chi costruiva le torri e come? Ma soprattutto...sapete qual è la torre più pendente d’Italia? Fra storie di soldati, di re prigionieri e corone, giochiamo e impariamo insieme in questo nuovo percorso in città per scoprire con i bambini tutti i segreti delle torri! All’inizio della visita a tutti sarà fornito un kit di gioco e al termine ogni bimbo costruirà la sua torre.



I bambini partecipano accompagnati dai loro genitori che collaboreranno, come compagni, alle diverse attività.

I giochi sono adatti dai 4 agli 11 anni

N.B. In caso di impossibilità a partecipare si prega di avvisare per permettere ad altri di partecipare, essendo il numero dei posti limitati.



POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



LUOGO D’INCONTRO: Piazzetta Achille Ardigò (su Via Zamboni davanti alla Chiesa di San Donato)

DURATA: 1.5 ore circa

PRENOTAZIONE:

bit.ly/torriperbambinicuriosispring2024



INFO:

info@towerstour.com



www.towerstour.com